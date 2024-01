Alertă pentru Rafa Nadal. Înfrângere dramatică, dureri la picior și Australian Open sub semnul întrebării

Rafa Nadal a fost eliminat dramatic în ”sferturile” turneului de la Brisbane de australianul Jordan Thompson, 5-7, 7-6, 6-3, după aproape 3 ore și jumătate de joc. Pe lângă amărăciunea înfrângerii - ”Matadorul” a ratat 3 mingi de meci - ibericul s-a speriat din cauză că a resimțit dureri la picior, în zona în care suferit două operații.

El a recunoscut după meci că nu este 100% sigur de participarea la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, care începe peste o săptămână. "Trebuie să văd în ce stare voi fi când mă voi trezi mâine. Am vorbit în aceste zile, în general, despre lucruri pozitive. De asta încerc să nu fiu exagerat de pozitiv când vorbesc.

Vorbesc cu multă precauție pentru că știu că pentru corpul meu e dificil să joace turnee la nivel înalt după pauza de un an. Când lucrurile devin și mai dificile, nu știi cum va reacționa corpul tău. Trebuie să fiu deschis. Nimic nu s-a schimbat pentru mine. Felul în care abordez tot nu s-a schimbat deloc. Trebuie să iau totul așa cum vine”, a declarat Rafael Nadal la conferința de presă.

Acceptă orice verdict al medicilor

”Dacă lucrurile se întâmplă și am o problemă într-o parte a corpului sau în alta, atunci trebuie să accept asta. Este un început. Nu am mai jucat la un turneu de atât de mult timp. Nu am jucat la un turneu și nici nu m-am antrenat la cel mai înalt nivel în ultimele 4 luni.

După cum am spus, ultimele luni au fost bune din punct de vedere al intensității, dar nu a fost o perioadă lungă de timp. Nu știu. Sper că nu e nimic grav și mă voi putea antrena săptămâna viitoare și să joc la Melbourne. Sincer, în acest moment nu sunt 100% sigur de nimic", a completat Rafael Nadal.

În primele două meciuri din acest an, ibericul obținuse două victorii entuziasmante: 7-5, 6-1 cu Dominic Thiem și 6-1, 6-2 cu australianul Kubler.