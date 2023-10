Adrian Mititelu, gest fără precedent în fotbalul românesc. „I-am scutit de niște penibilități”

FCU Craiova a remizat aseară cu Hermannstadt, 1-1, iar patronul Adrian Mititelu se pregătește iar să schimbe antrenorul. Imediat după partidă, olteanul le-a interzis celor de pe banca tehnică să apară la interviurile obligatorii de după meci.

La zona mixtă și-a făcut apariția însuși patronul lui FCU. Întrebat despre motivele pentru care Paul Răducan sau Florin Drăgan nu au venit la flash-interviuri, Mititelu a izbucnit: „Să nu se mai facă de râs, că nu aveau ce să vă mă mai spună! Ce prostii să vă mai spună după un astfel de joc? I-am scutit de nişte penibilităţi. Nu aveau ce să vă spună, nu aţi pierdut nimic. Jocul a fost unul oribil şi echipa a arătat că nu poate sta în ghete, am luat un punct miraculos.

Îl vrea pe Dan Petrescu

Sunt multe explicaţii, dar nu le pot spune acum. Adevărul e că noi căutăm antrenor şi nu găsim. Sunt în căutarea unui antrenor de clasă şi nu-l găsim, dar sper să-l găsesc cât mai repede”, a spus Adrian Mititelu la Prima Sport.

Patronul FCU Craiova a dezvăluit că ținta sa este Dan Petrescu pe care l-ar pune ”și mâine”, dar că se și roagă ca acesta să fie dat afară de sud-coreenii de la Jeonbuk, pentru a deveni liber de contract. Până atunci, Mititelu are la îndemână soluția de avarie Nicolo Napoli: ”E prin Craiova, în trei minute ar semna dacă i-al propune”, a spus finanțatorul oltenilor despre italianul care a fost instalat și a fost demis de 10 ori de la echipa din Bănie.

”Situația e disperată, nu știu pe unde să mai scot cămașa. Caut antrenor și președinte, dar nu găsesc, de asta sunt aici. Nu am găsit unul pe care să am garanția că își face treaba un an - doi”, a concluzionat Adrian Mititelu, care a fost aproape de acest lucru în urmă cu câteva săptămâni, când negocierile cu Marius Șumudică și Florin Prunea s-au împotmolit pe ultima sută de metri.