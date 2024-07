Un actor din „House of the Dragon”, invitat la Comic Con Arena Naţională

Primul actor care va veni la Comic Con Arena Naţională, în septembrie, este Clinton Liberty, vedetă a celui de-al doilea sezon al serialului „House of the Dragon”, spin off al celebrului fenomen „Game of Thrones”.

„E foarte dificil să facem următorul anunț fără a da un spoiler din «House of the Dragon». Suntem încântați să vă anunțăm că Clinton Liberty, cunoscut pentru rolul său ca Addam of Hull din «House of the Dragon», va fi prezent la East European Comic Con pe 14 septembrie 2024! Este prima sa participare la un Comic Con!”, se arată pe pagina de Facebook East European Comic Con.

Clinton Liberty este actorul care dă viață primului „călăreț” de dragon din afara liniei Targaryen.

„Addam, fiul nelegitim al Lordului Corlys Velaryon și primul «călăreț» de dragon din afara liniei Targaryen, este o figură emblematică, ales de dragonul Seasmoke într-un mod inedit. Nu ratați ocazia de a-l întâlni!”, mai spun organizatorii .

Despre Comic Con

Comic Con Arena Naţională - 2024 are loc în perioada 13-15 septembrie.

Biletele pot fi achiziționate de pe pe www.comic-con.ro.

Amintim că prima ediţie East European Comic Con a avut loc în 2013.

De-a lungul timpului, East European Comic Con le-a oferit şansa fanilor de a întâlni personalităţi precum Jason Momoa („Game of Thrones“, „Aquaman“), Mark Shepard („Supernatural“), Daniel Gillies („The Originals“), Robert Knepper („Prison Break“), Charles Dance („Game of Thrones“, „The Imitation Game“), Sylvester McCoy („Dr.Who“, „The Hobbit“), precum şi mulţi alţi actori de seamă din producţii de top ca „Game of Thrones“, „Spartacus“, „Supernatura“l, „Doctor Who“, „Fringe“, „Harry Potter“, „The Vampire Diaries“, „Lord of the Rings“, „Sherlock“ sau „Vikings“.