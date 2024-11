Actorul şi cântăreţul Tudor Chirilă, cunoscut pentru criticile sale la adresa autorităților, a trasnmis un mesaj lung despre ce crede el că s-a întâmplat la alegerile prezidențiale și îi îndeamnă pe oameni să voteze în cunoștință de cauză.

Tudor Chirilă a înregistrat un mesaj video de 24 de minute în care comentează ce s-a întâmplat la alegerile prezidențiale din acest an. Artistul subliniază că nu îi disprețuiește pe votanții lui Călin Georgescu și nici pe cel pe care îl vor președintele țării.

Artistul a amintit cum arăta România în perioada comunistă, mai ales cea de sub dominația sovietică, când mii de oameni au murit în închisori, cum poporul român a fost înfometat și ținut în întuneric.

A povestit despre ororile comise de legionari, dar în același timp l-a întrebat de ce se consideră un candidat antisistem în condițiile în care nu a fost prezent niciodată în mijlocul oamenilor în marile momente ale României din ultimii 35 de ani.

”Suntem în situația asta mai ales din cauza ticăloșiei partidelor politice, în special PSD și PNL, emanate din fostul FSN înființat de Iliescu. Nu putem să spunem că PNL mai este ceva dintr-un partid istoric. Ticălosul suprem este Klaus Iohannis, care a trădat așteptările celor care sperau că PSD nu va ajunge la guvernare, dar exact asta a făcut”:

”Călin Georgescu este văzut un om antisistem, dar nu este deloc așa, este un om al sistemului. Amuzant este că Geoergescu zice că este un antiglobalism, dar în toată campania lui s-a folosit de instrumente globale. Se sdeclară suveranist, patriot, dar a fost parte. A fost aduis în sistem și promovat de ministrul Marcian Blahu, a fost consilier al lui Geoană, membru în Clubul de la Roma alături de Mugur Isărescu, a fost propus prim-mistru de partidul extremist AUR în 2020. Este un om al sistemului”;

”Este un om cu o retorică antieuroapeană și pro-rusă. El îl vede pe Vladimir Putin ca pe un lider și ca pe un om care își iubește țara. O țară care a atacat altă țară fără drept de apel, o țară în care oamenilor le este frică să vorbească și o țară în care cei care vorbesc împotrova sistemului, cum ar fi Alexsei Navalnîi, sunt uciși”;

”Aș vrea să îi aduc aminte au murit între 150.000 și 200.000 de oameni în lagărele făcute după model sovietic. Aceștia sunt români, bunici și străbunici, oameni eliminați în mod inimaginabil. A fost o cultură a terorii. Rusia lui Putin este azi mai imperialistă ca oricând”;

”Despre suveranitate, am prins suveranitatea lui Ceaușescu. Suveranitate însemna atunci că vedeam cozi la carne de la 3 dimineața și nimeni nu prindea nimic, cozi la benzină, în casă era frig, că nu aveai ce să pui pe masă, eram total deconectați de lume și ne uitam cu jind la modul decent în care trăiau cei din Occident”;

”În acea perioadă au fost eliminați oameni, cum ar fi inginerul Gheorghe Ursu, pentru faptul că ținea un jurnal despre abuzurile dictarii lui Ceaușescu”;

”Aș vrea să-i mai spun lui Călin Georgescu că legionarii pe care îi simpatizează nu au fost eroi. Au fost criminali”;

”Aș vrea să îl întreb pe Călin Georgescu dacă a fost antisistem și dacă vorbește de resursele României unde a fost când zeci de mii de oameni ieșeau în stradă să apere exploatarea de la Roșția Montana, care a fost poziția lui publică? Care a fost poziția lui publică față de Ordonanța 13 care a scos oamenii în stradă? Cum v-ați opus măcelăririi legilor justiției de către Liviu Dragnea cu acoliții lui de atunci. Nu am văzut o poziție față de evenimente care au dus România în trecut. Nu am văzut o critică acerbă a unor politicieni, a unor legi. De ce oare nu am văzut chestia asta?”;

”Eu vă pot spune, domnule Georgescu, despre oameni care nu sunt politicieni, dar care au făcut lucruri concrete și care dacă ar fi candidat la prezidențiale nu am mai fi avut situația de acum. Vă pot spune despre două femei, Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu, care au construit un spital cu banii a 370.000 de români și a 7.000 de companii, femei care nu stau pe TikTok”;

”Cum facem, domnule Georgescu, cu tinerii care vor să studieze în Europa, pentru că tinerii nu vor să studieze la Moscova? Nu puteți să vorbiți despre libertate când sunteți fanul unui dictator”.

”Este păcat că propuneți extremism, este păcat că propuneți fascism într-un moment în care țara asta are nevoie de unitate, să scape de ticăloșii care au condus-o 35 de ani, de încrengătura de corupție din teritoriu, de încrengătura din instituții. Dumneavoastră nu puteți să faceți nimic”;

”Ce v-au făcut femeile domnule Georgescu de le trimițeți la cratiță? Sunt femei care au schimbat lumea. Este păcat să păcăliți lumea și să pozați în ceea ce nu sunteți”;

”Nu-mi place Elena Lasconi, consider că a făcut multe gafe, dar am s-o votez pe Elena Lasconi în acest duel prezidențial. Și-am s-o votez pentru că doresc să rămân în Euriopa,. Sunt foarte mândru că sunt în Eupoa, că pot călători liber și că România poate beneficia de fondurile europene. Am speranța că România, ușor-ușor se va schimba. În toate greșelile a avut sinceritate, onestitate, asumarea gafelor, imperfecțiune, ceva ce dumneavoastră nu aveți domnule Georgescu. Eu cred că sunt mișto femeile și avem ceva de învățat de la ele”;

”Avem libertatea de a vota ce vrem. Nu încerc să conving pe nimeni de nimic. Tot ce am spus am spus a fost mai mult pentru mine să-mi fac punctul de vedere cunoscut, pentru că mulți așteaptă asta de la mine. Fiecare este liber să creadă ce vrea. Nu urăsc pe nimeni și înțeleg că votul pe care domnul Georgescu l-a primit este unul de frondă. Nu cred că este un vot pentru domnul Georgescu, ci unul împotriva sistemului. Fiecare să voteze după cum îi dictează conștiința, dar ar fi important să se și informeze înainte. Nu putem să luăm decizii importante bazate pe informații superficiale.Mergeți la vot și votați cum simțiți”, a spus Tudor Chirilă în mesajul său pe Facebook.

”Mi-a luat ceva să fac filmulețul ăsta și a ieșit cam lung, că nu prea știu tiktok style:) Sper să aveți răbdare că sunt mai multe de discutat. Și cum algoritmii nu-s prieteni cu noi puteți, distribui. Pace.

Încă ceva ce n-am apucat să punctez în video. Democrația nu e atunci când ne convine nouă rezultatul așa că Marcel Ciolacu lasă șmecheriile cu CCR și reluarea alegerilor că arunci țara în haos. Dispari din politică, apucă-te de muncă, get a life și ia-ți și șleahta de băieți cu tine.

LATER EDIT: CCR a cerut renumărarea voturilor fără să se pronunțe asupra invalidării turului 1. Practic CCR validează convingerea că satul român este incapabil să gestioneze alegeri. Iar suspiciunea că PSD prin Toni Greblă vrea să rejoace aceste alegeri e din ce în ce mai mare. Doar nu credeați că vor da drumul puterii”, a mai transmis Tudor Chirilă.