Angelina Jolie o va interpreta pe legendara Maria Callas într-un nou film biografic. Unde au loc filmările

Angelina Jolie va interpreta rolul legendarei soliste de operă Maria Callas în noul film biografic "Maria", în regia chilianului Pablo Larraín, transmite Variety.com.

Conform Agerpres, noul film al cineastului chilian "va explora viaţa legendarei şi controversatei soliste de operă, ce este deseori descrisă drept prima divă".

"Maria" este o producţie independentă iar filmările se vor desfăşura timp de peste 8 săptămâni la Paris, în Grecia, la Budapesta şi la Milano. Scenariul, ce a fost finalizat înainte de greva scenariştilor de la Hollywood, este semnat de Steven Knight cu care regizorul Pablo Larrain a colaborat la pelicula "Spencer".

Alături de Angelina Jolie, din distribuţie vor mai face parte Pierfrancesco Favino ("Adagio"), Alba Rohrwacher ("La Chimera"), Haluk Bilginer ("Winter Sleep"), Kodi Smit-McPhee ("The Power of the Dog") şi Valeria Golino ("Portrait of a Lady on Fire").

"Sunt incredibil de emoţionat să încep producţia la 'Maria', producţie care sper că va aduce remarcabila viaţă a Mariei Callas în faţa audienţelor din întreaga lume, datorită scenariul magnific scris de Steven Knight, datorită muncii depuse de întreaga distribuţie şi echipă de filmare şi, în special, muncii extraordinare depuse de Angelina Jolie şi modului în care s-a pregătit pentru rol", a declarat Pablo Larraín într-un comunicat.

Costumele purtate de Angelina Jolie în film sunt bazate pe costumele reale purtate de Maria Callas, printre care şi haine de blană din colecţia de arhivă Massimo Cantini Parrini, după consultări cu PETA pentru a nu folosi blănuri noi.

Soprana secolului, supranumită „La Divina“: „Mi-am păstrat integritatea şi nu a fost uşor“

Maria Callas a fost considerată drept cea mai mare cântăreaţă de operă din a doua jumătate a secolului al XX-lea.

Cecilia Sophia Anna Maria Kalogeropoulos, pe numele ei la naştere, s-a născut pe 2 decembrie 1923, la New York, într-o familie de imigranţi greci, Gheorghiou Kalogheropoulos şi Evangelia Dimitriades.

Când a împlinit vârsta de şase ani, tatăl ei şi-a schimbat numele în Georges Callas şi a deschis o farmacie, în cartierul Manhattan din New York.

În anul 1937, părinţii săi se despart, iar mama şi fiica se mută în Grecia. Pseudonimul Maria Callas s-a născut pe vasul care o ducea spre Grecia, unde era des invitată să cânte la serbare, pe punte, ca voiajul să nu fie atât de plictisitor pentru călători, căci Grecia era, desigur, tare departe. La vârsta de opt ani, Maria începe să ia lecţii de pian.

Debutul Mariei Callas a avut loc pe 11 aprilie 1938, în sala Parnassos, în încheierea recitalului prezentând un duet din Tosca.

Maria Callas a cucerit titlul de “prima donna assoluta”, însă mult timp s-a aflat într-o rivalitate totală cu soprana italiană Renata Tebaldi. Ani buni, replicile dintre cele două mari artiste au făcut deliciul presei de scandal. Callas spunea: “Să mă compare pe mine cu Tebaldi ar fi ca şi cum ai compara şampania cu Coca-Cola”, iar Tebaldi răspundea, spre exemplu: “dacă Maria Callas are o voce ca şampania, când ea se trezeşte se transformă în oţet”. Sau: “Tebaldi are un cusur: îi lipseşte coloana vertebrală. O fi, dar eu am ceva ce ea nu are: inimă”.