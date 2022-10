Solista trupei Nightwish a fost diagnosticată cu cancer de sân

Solista trupei Nightwish, Floor Jansen, vocea formaţiei finlandeze de metal simfonic de aproape un deceniu, a dezvăluit miercuri că a fost diagnosticată cu cancer de sân.

Jansen, în vârstă de 41 de ani, a transmis vestea într-o scrisoare transmisă fanilor pe Twitter, în care a declarat că a fost diagnosticată în urmă cu două săptămâni şi că va fi supusă unei intervenţii chirurgicale pentru îndepărtarea tumorii. "Prognosticul meu este foarte bun", a scris Jansen.

"Se pare că este un cancer non-agresiv, care pare să nu se fi răspândit. Îmi voi păstra sânul. Şi, să sperăm, voi scăpa de cancer după această intervenţie chirurgicală, plus un tratament local cu radiaţii la trei luni după această intervenţie", a continuat ea, adăugând că va şti "mai multe după operaţie pentru a vedea dacă acest prognostic pozitiv se menţine".

"Cuvântul cancer este şocant. Tot ceea ce ai considerat important în viaţă înainte de acest diagnostic se schimbă radical în câteva minute. Acum nu vreau decât să fiu sănătoasă din nou. Vreau să-mi văd fiica devenind femeie; vreau să trăiesc!" a scris Jansen.

"Cel mai înfricoşător aspect al acestui diagnostic este că am crezut că sunt sănătoasă! Nu am simţit cancerul, nu am ştiut că este acolo până când eu, ca femeie trecută de 40 de ani, am fost la o mamografie obişnuită, de control. Ceva ce în multe ţări este oferit în mod gratuit chiar şi pentru cele norocoase", a precizat ea.

Jansen a continuat prin a încuraja controalele regulate. "O mamografie salvează vieţi! E incomod şi ai putea crede că n-ai nimic la sâni, dar du-te", a îndemnat ea, adăugând "pentru bărbaţii care citesc asta: reamintiţi-i soţiei, iubitei, mamei, surorii să meargă şi să se controleze". "Dacă vă pot inspira să aveţi grijă de voi, atunci ceva bun va ieşi din acest diagnostic de cancer", a mai scris artista originară din Ţările de Jos.

Jansen şi-a încheiat scrisoarea adresată fanilor spunând că, "dacă totul decurge conform planului", va putea pleca într-un turneu european pe care Nightwish îl are în plan începând de la 20 noiembrie. Floo Jansen s-a alăturat Nightwish ca membră permanentă în 2013, după ce trupa s-a despărţit de vocalista anterioară Anette Olzon, care a înlocuit-o în 2007 pe Tarja Turunen, solista formaţiei din 1996 până în 2005. Jansen a înregistrat alături de Nightwish două albume, "Endless Forms Most Beautiful" (2015) şi "Human. :II: Nature" (2020).