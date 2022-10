Corina Crețu, diagnosticată cu cancer la sân: Am decis în final să vorbesc

Europarlamentarul Corina Crețu a dezvăluit printr-o postare pe Facebook că a fost diagnosticată cu cancer la sân. Prim-vicepreședintele PRO România a suferit o intervenție chirurgicală și în prezent face radioterapie.

„Am decis in final sa vorbesc. Nu vreau sa dramatizez pentru ca nu e cazul. Dar articolul de mai jos mi-a dat curaj sa transmit un mesaj pe care îl aveam in suflet și nu stiam cum sa procedez. Am ales sa scriu aceasta postare pentru a putea sa ajut, sa îmi folosesc experiențele de viața pentru a atrage atenția asupra necesității de a a pune sănătatea pe primul loc și a avertiza asupra importantei controalelor de rutina” , a explicat aceasta într-o postare pe Facebook.

Aceasta a aflat diagnosticul în vară, înainte de a participa la ședința Biroului Executiv al PRO România Bihor.

„Am început o noua călătorie .Diagnosticul de la București s-a adeverit, dar biopsia a relevat faptul ca Dumnezeu m-a trimis la medic in timp. Faza incipienta. Deja după operație chirurgul mi-a spus sunt perfect sănătoasă, dar pentru siguranta și pentru a evita reapariția, va trebui sa fac și radioterapie.(...) Mai am cinci ședințe de radioterapie” , a precizat Corina Crețu.

În urma recentei experiențe, europarlamentarul susține că se va implica „in orice demers care le pot face pe femei sa conștientizeze ca fiecare zi contează”. Mai mult decât atât, aceasta a îndemnat femeile să aibă grijă de ele: „Stiu, mereu avem ceva mai important de făcut, suntem stresate si obosite, de cele mai multe ori tot amânăm. Va rog din suflet pe toate sa aveți grija de voi”.

În ciuda diagnosticului și ședințelor de radioterapie, Corina Crețu a precizat că își va îndeplini responsabilitățile pe care le are în Parlamentul României și în calitate de prim-vicepreședinte al PRO România.

„Eu voi continua sa îmi îndeplinesc responsabilitățile pe care le am in Parlamentul României si ca Prim-Vicepresedinte al PRO Romania. Mai determinata ca niciodată. Vreau sa fac bine, sa îmi ajut tara, sa folosesc tot ce am acumulat pentru a îmbunătăți viața oamenilor. Îmi pare rău ca in aceasta vara i-am dezamăgit pe mulți cărora le promisesem ca ii vizitez” , a precizat aceasta.