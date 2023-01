Sebastian Dobrincu, despre drumul spre succes: „Nu mă interesa că făceam foamea, mâncam doar hotdog la un dolar” VIDEO

Sebastian Dobrincu (24 de ani), fost concurent al reality-show-ul „Survivor“, are în spare o carieră impresionantă realizată foarte devreme în epicentrul lumii tehnologice, cu ambiție și sacrificii.

Antreprenor tech, investitor și artist, Sebastian Dobrincu a fost unul dintre concurenții din tribul Faimoșilor, de la reality-show-ul „Survivor“, difuzat la Pro TV, pe care l-a părăsit după o eliminarea-șoc l“. A părăsit filmările într-o ambulanță, care l-a luat direct de pe plajă și l-a dus de urgență la un spital din Republica Dominicană. Medicii au decis ulterior că are nevoie de o intervenție chirurgicală la picior, intervenție care l-a făcut să părăsească competiția de la Pro TV, pentru a reveni în România.

Deși a trecut ceva vreme de la eliminare, despre Sebastian Dobrincu continuă să se vorbească grație carierei sale, luate ca exemplu de mii de tineri care-l apreciază pentru felul în care a trăit visul american.

Așa cum chiar el mărturisea înainte de a ajunge în Republica Dominicană pentru „Survivor“, a plecat la 17 ani de-acasă, în New York, unde nu știa pe nimeni.

Invitat la emisiunea online „Duet cu Alexandra”, Sebastian Dobrincu a vorbit despre greutățile primilor bani făcuți peste Ocean.

„Acolo este o experiență. Nu știi cine îți dă în cap sau cine te ajută. Am plecat cu 30.000 de euro, strânși de mine de-a lungul liceului, când am muncit ca sclavul. IT-ul este un domeniu bănos, am avut noroc. Am făcut un an de facultate în New York. Viața e foarte scumpă... După ceva timp muream de foame”, a povestit Sebastian.

„A fost o scuză ca să emigrez acolo”

A dormit pe jos, a mâncat de pe-o zi pe alta, dar la numai 20 de ani, a devenit unul dintre cei mai tineri milionari pe care Silicon Valley i-a creat vreodată.

„Practic, în Los Angeles dormeam pe jos, într-o cameră extrem de mică, cât două mâini întinse. Costa și 3.500 de dolari pe lună, dar știam că acolo vreau să fiu, este epicentrul lumii tehnologice. Nu mă interesa că făceam foamea, mâncam doar hotdog la un dolar. A trebuit să mă întrețin pe lângă școală, care a fost o scuză ca să emigrez acolo”, a mai spus Sebastian la emisiunea online „Duet cu Alexandra”.

Dar satisfacția pe care a avut-o când și-a adus familia în vizită în SUA a fost incomensurabilă.

Sebastian Dobrincu s-a născut în Bucureşti și a fost pasionat de programare şi tehnologie de mic. A început să înveţe despre ingineria software pe cont propriu pe când avea doar șapte ani.

A continuat apoi să îşi perfecţioneze abilităţile de inginerie. La 17 ani, a fondat Storyheap, care a ajuns să devină o platformă lider în marketingul conţinutului social media.