Sebastian Dobrincu vorbește despre plecarea de la Survivor România 2023. A fost dezamăgit de Gheboasă

După eliminarea-șoc la „Survivor România“, ca urmare a accidentării sale în timpul unei o probe, Sebastian Dobrincu vorbește despre dificultățile pe care le-a întâmpinat și frustrările cu care a rămas.

Sebastian Dobrincu a părăsit ultima sa probă de la „Survivor România“ într-o ambulanță, care l-a luat direct de pe plajă și l-a dus de urgență la un spital din Republica Dominicană. Medicii au decis ulterior că are nevoie de o intervenție chirurgicală la picior, intervenție care l-a făcut să părăsească competiția de la Pro TV pentru a reveni în România.

„Intervenția o să doară mai puțin decât frustrarea acumulată din cauza acestei accidentări“, le-a transmids Sebastian Dobrincu colregilor de echipă.

Ce spune despre Geboasă și Vica Blochina

Într-un interviu pentru unica.ro, Sebastian Dobrincu a vorbit despre colegii Faimoși.

„Un prim exemplu a fost Vica, care mi-a confirmat încă de la început că preconcepțiile vis-a-vis de imaginea ei publică sunt complet nefondate. Este un om cu inima de aur și un suflet cum rar iți e dat să întâlnești”, a mărturisit concurentul care a părăsit „Survivor România“.

Sebastian Dobrincu a explicat și ce așteptări avea de la Gheboasă.

„Am fost ușor dezamăgit de Ghebe. Știind ce fire luptătoare este de fel, am simțit că a renunțat mult prea devreme”, a mai spus Dobrincu. pentru Unica.

Fostul concurent din tabăra Faimoșilor a mai mărturisit în interviu și cât de mare este diferența între experiența trăită în timpul conncursului și ceea ce se vede la televizor.

„Știam că singurul lucru care m-ar putea opri din parcursul meu era însăși neatenția mea”, a explicat el.

Amintim că vestea plecării sale i-a afectat mult pe colegii din tribul Faimoșilor, mai ales pe Vica Blochina, care a mărturisit că Sebastian (23 de ani), în ciuda vârstei, a fost un adevărat exemplu pentru toată lumea.

„Am plecat la 17 ani de-acasă, în New York, unde nu știam pe nimeni. Am dormit pe jos, am mâncat de pe-o zi pe alta. E continuarea firească a ceea ce am făcut deja“, spunea Dobrincu înainte de plecarea în Republica Dominicană.