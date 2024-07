Scandal, după ce iubitul Sânzianei Negru a aruncat la gunoi produsele Lidl pe care influencerița le folosise pentru promovarea brandului. Cum își justifică gestul | VIDEO

Un scandal de proporţii se desfăşoară pe TikTok, după ce influenceriţa Sânziana Negru şi iubitul ei, Ştefan Floroaica, au fost surpinşi aruncând la gunoi punga cu produsele la care făceau publicitate pe reţelele de socializare. După ce fanii au luat foc, ea a retras videoclipul publicitar, iar iubitul ei încearcă să se justifice.

Aflaţi zilele acestea la Festivalul Electric Castel în Bonţida, în judeţul Cluj, Sânziana Negru şi Ştefan Floroaica, ambii cunoscuţi influenceri pe TikTok, care au câştigat bani buni promovând diverse branduri, începând de la haine şi cosmetice, până la alimente, au vrut să profite de ocazie pentru a promova câteva produse Lidl.

În videoclipul publicitar, pe care l-au şters ulterior de pe TikTok, Sânziana Negru le spunea fanilor că va cumpăra mai multe produse dintr-un magazin Lidl, un partener de tradiţie a festivalului Electric Castle, şi iubitul său va trebui să ghicească ce anume are în plasă.

Apoi videoclipul redă joaca de-a ghicitul, evident în scop publicitar. Era vorba despre 10 produse, printre care şi „cârnaţii preferaţi” ai lui Ştefan Floroaia.

Numai că, la câteva ore după ce filmuleţul a fost distribuit pe reţelele media, un alt utilizator de TikTok, Avram Grigore, a făcut la rândul său o postare pe TikTok şi pe Instagram în care povestea cum i-a văzut pe Sânziana Negru şi Ştefan Floroaica, influenceri cu un mare număr de fani şi de urmăritori, cum, imediat ce au terminat de făcut filmarea pe reclamă, au aruncat la gunoi plasa cu produsele Lidl, pe care tocmai le promovaseră. Pentru a fi credibil, el a ataşat şi fotografia cu punga respectivă.

Imediat, reţeaua de socializare a luat foc şi mulţi dintre urmăritorii celor doi influenceri le-au transmis mesaje dure acestora, acuzându-i de ipocrizie şi spunându-le că sunt dezamăgiţi de atitudinea lor. Unii chiar le-au reproşat faptul că, dacă tot transmit mesaje privind ajutarea semenilor, ar fi putut dona produsele primite gratuit unor oameni care aveau nevoie de ele decât să le arunce la gunoi.

Ce au spus fanii influenceriţei

„Îmi e ruşine de tine! Te-am admirat, te-am considerat un exemplu…Ruşine!”, a scris cineva.

„Ce s-a întâmplat, Sânziana, cu sustenabilitatea, cu salvarea planetei, cu ajutarea oamenilor, cu strângerea gunoaielor? E dezamăgitor, pentru că acum realizează mulţi că ce afişezi online e total opusul a ceea ce eşti. Credeţi că mai e Sânziana «frustatică» pentru că nu mai apreciază lumea munca depusă pentru reclamele de 2 lei?

Acu 2 zile a venit supărată foc pe story că nu interacţionează lumea cu reclama ei la teilor. Sper că acum te bucuri de toată atenţia, Sânziana. Trist că am crezut până acum că eşti singura influenceră cu bun-simţ şi cu picioarele pe pământ! Ruşineeee”, a comentat un fan dezamăgit.

„Mai bine dădeaţi punga aia de la lidl plina cu mâncare la cineva decât sa o aruncaţi la gunoi. Asa e când primeşti lucruri gratis. Sunteţi nişte ipocriţi. Şi mult mai simplu sa ştergi videoclipul de pe TikTok decât sa îţi asumi”, a scris altcineva.

După reacţiile negative primite din partea urmăritorilor săi, Sânziana Negru a şters postarea respectivă de pe TikTok, dar mesajele legate de ea au continuat să curgă. Comentarii au fost postate şi pentru compania la produsele căreia făcea reclamă influencera, împreună cu iubitul ei.

„@lidlromania data viitoare alegeţi-vă influencerii cu care colaboraţi care să nu vă arunce produsele la tomberon în scârbă, în loc să le dea cuiva care chiar le-ar aprecia. Nu vă mai asociaţi cu o fonfăită fomistă.

Care mai şi sterge comentariile şi pe urmă şi postarea cu totul. Ruşinică la obrăjior. Şi vezi că în viaţă toate se plătesc la un moment dat. Multumim @avramgrigore pentru postare”, a scris un urmăritor.

„Noi cumpăram alimente de la @lidlromania ca să dăm de mâncare oamenilor. Din propriile salarii, din bani munciţi, iar alţii primesc bani gratuiţi pt o notorietate falsă. La muncă şi poate apoi vei aprecia punga aia cu alimente aruncată la gunoi”, i-a transmis altcineva influencerei Sânziana Negru.

Cum comentează Lidl

Lidl, compania ale cărei produse au fost aruncate la gunoi imediat ce s-a terminat filmarea pentru promovarea lor, le-a răspuns celor care i-au cerut să comenteze incidentul.

„Am aflat cu tristeţe, din social media, despre gestul Sânzianei şi al partenerului ei, pe care nu ni-l explicăm. Lidl este partener fondator al Reţelei Băncilor pentru Alimente, iar cobaterea risipei alimentare este un pilon foarte important al strategiei noastre de sustenabilitate

Implementăm constant măsuri antirisipă în operaţiunile noastre şi susţinem Băncile pentru alimente atât cu produse cât şi financiar pentru a îşi putea extinde infrastructura.

Ne încurajăm clienţii să reducă risipa alimentară prin campanii, postări, tips and tricks despre cum poţi folosi alimentele rămase în frigider, prin acţiuni de vânzare accelerată a produselor care se află aproape de ieşirea din perioada de valabilitate sau prin mesaje afişate în magazinele noastre. Urmează să avem o discuţie cu Sânziana pe această temă şi vom analiza şi reevalua colaborarea cu ea.

Ne pare foarte rău că a recurs la acest gest şi te asigurăm că angajamentul nostru de a lupta împotriva risipei alimentare este ferm şi vom continua să extindem măsurile pe care le luăm în acest sens”, este mesajul Lidl.

Cum se justifică Ştefan Floroaica, iubitul Sânzianei Negru

Sâmbătă seara, după ce a apărut şi comentariul companiei, alături de alte numeroase critici la adresa lor Ştefan Floroaica a distribuit pe paginile sale de socializare un mesaj în care reconoştea că el este cel care a aunca punga cu produsele la gunoi şi în care încerca să explice de ce a făcut acest lucru.

Filmuleţul lui de aproximativ 4 minute a avut, în mai puţin de 12 ore de la distribuire, peste peste 150.000 de vizualizări.

„Încă de la început vreau să spun că eu am greşit şi eu am aruncat acea pungă la gunoi fără să mă consult cu Sânziana sau fără ca ea să ştie. Ea nu are nicio vină.

O să povestesc cum s-a întâmplat.

Aveam de făcut un material pentru un brand, nu-l mai precizez pentru că ne e ruşine de situaţia creată, (....) ideea era ca Sânziana să cumpere 10 produse iar eu să le identific.

Eu m-am raportat la aceste produse ca fiind, cum să spun, care să ne ajute să facem materialul acesta video. Deci cumva le-am văzut cu scop de a crea acel video, cumva ne câştigăm pâinea din treaba asta, nu e un secret. Ne-am concentrat să facem cât mai bine acel material.

După ce am terminat de filmat acel material, eu am luat punga şi am aruncat-o la gunoi.

Produsele acelea care erau în pungă, multe dintre ele, au fost fâţâite, duse de colo, colo, în soare şi aşa mai departe, pentru că am filmat în mai multe locuri, că nu ne iese din prima mereu. Şi, sincer, am considerat că nu am ce să împart genul ăla de produse.

Într-adevăr, unele puteau fi împărţite, dar marea majoritate a lor, nu. Acesta a fost raţionamentul meu în momentul ăla.

Evident că nu încurajăm şi nu încurajez consumerismele.

Nu mi-al permite să-mi bat joc de mâncare, pentru că am crescut ca toată lumea şi ştiu ce înseamnă să nu ai.

Am greşit, nu era de făcut treaba asta.

Plus de asta, eram în cadrul unui festival, nu ştiu dacă oamenii de acolo chiar aveau nevoie sau, nu ştiu, nu s-a trezit în mine sentimentul de a ajuta oameni. Nu ştiu cum să explic situaţia asta. Poate că unii nici nu voiau să consume acele produse”, a transmis Ştefan Floroaica.