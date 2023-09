Cornel Palade, despre cel mai mare păcat al vieții sale: „Nu am socotit niciodată, am fost un mare consumator“

Cunoscut pentru stilul său direct și sincer, artistul Cornel Palade nu s-a sfiit să povestească detalii mai puțin știute din existența sa. Invitat în emisiunea "40 de întrebări cu Denis Rifai", actorul a vorbit despre cel mai mare păcat al vieții sale.

Întrebat câți bani a pierdut la păcănele, Cornel Palade nu a eziat să povesteacă prin ce a trecut. „Nu i-am socotit niciodată. La mine contează banii care sunt în buzunar, nu socotesc niciodată banii pe care trebuie să îi primesc, nici pe cei care au plecat de la mine… Mizez pe ceea ce am în buzunar. Sigur, am fost un mare consumator de păcănele, dar într-o zi m-a luminat Dumnezeu…”, a spus Palade, conform libertatea.ro.

Cum a reușit să se trezească la realitate

Artistul a continuat să explice cum a reușit să scape de acest viciu, care i-ar fi distrus viața. A existat un moment care l-a făcut să se trezească la realitate.

„Ieșeam într-o seară de la păcanele, piedusem toți banii, eram supărat. Nu aveam foarte mulți, nu aveam Bingo pe vremea aia, abia venisem în București. Și am început să mă cert… M-am așezat pe un morcov de beton, de e pus pe marginea trotuarului, stăteam și vorbeam cu mine. Și vorbeam cu Dumnezeu, «Doamne, dă-mi un drum pe unde să o iau, pe unde să mă duc, ajută-mă!». Țin minte că am și plâns. M-am rugat. Și s-a întâmplat un lucru extraordinar. (…) Am văzut că vine înspre mine un râu de lumină… Ieșeau oamenii de la Înviere, cu lumânările, luaseră lumina de la Dumnezeu și veneau spre mine. Din acel moment viața mea s-a schimbat total. A fost extraordinar”, a povestit Cornel Palade.

Cornel Palade, despre relația cu o tânără de 27 de ani: „O aventură nu înseamnă că mi-am trădat familia”

În aceeași emisiune, actorul a clarificat câteva aspecte relatate de presă în 2013, potrivit cărora el și-ar fi părăsit familia pentru o tânără în vârstă de 27 de ani. La acea vreme, soția actorului dezvăluise amănunte ale căsniciei lor, precizând că amintitul episod extraconjugal al soțului n-a fost singurul de acest gen.

Întrebat acum de către Denise Rifai dacă s-a lepădat de vicii, Cornel Palade a răspuns direct:

„Nu, viața este o sumă de vicii și e bine să le păstrăm. Important e să conștientizezi că sunt vicii și să nu ți se pară că sunt calități. N-a fost niciodată discuția să-mi părăsesc căminul și să plec de lângă soția mea”

Actorul a recunoscut că a încălcat jurămintele căsniciei, dar a precizat că, în ciuda acestor aspecte, familia „este întotdeauna pe primul loc”.

„Că am avut o aventură cu cineva asta nu înseamnă că mi-am trădat familia. Poate mi-am trădat jurămintele, dar nu familia. Jurămintele se mai schimbă, așa e în dragoste”, a răspuns Cornel Palade, la una dintre întrebările și din cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”.