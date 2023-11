America Express: Descoperirea neașteptată făcută de Cătălin și Romică Țociu în casa unui locuitor din Ecuador

În ediția 18 a emisiunii America Express - sezonul 6, difuzată pe 14 noiembrie 2023, echipele care au ratat calificarea la jocul de amuletă au fost nevoite să își găsească un loc de cazare. Cătălin și Romică Țociu au făcut o descoperire neașteptată în casa în care au ajuns, potrivit Antena 1.

Cătălin și Romică Țociu au fost impresionați de ceea ce au descoperit în locuința gazdei lor: „Acest domn și soția lui dețin o adevărată avere naturală. Un întreg ecosistem pe care l-a format familia lui, cu 29 de specii de păsări rare, printre care colibri”.

„O adevărată oază”

Gazda i-a condus pe Cătălin și pe Romică Țociu în grădina casei sale, acolo unde se afla ceva cu totul și cu totul neașteptat.

„În curte la el se afla o adevărată oază și grădină, unde puteai vedea ca o junglă, cu drum făcut. Cum e posibil să ai așa ceva în curte? Când am intrat în junglă și în mijlocul ecosistemului am zis că numai în fiilme vezi așa ceva. A zis că ne duce într-un loc pe care l-a săpat tatăl lui și unde a găsit un punct energetic puternic. Ne-a că va trebui să punem mâna pe pământ și să ne gândim la ce ne dorim mai mult și să începem să ne încărcăm”, au povestit cei doi concurenți de la America Express.

„Mi s-a ridicat părul pe mâini”

Ionuț Rusu și George Tănase, colegii lor de emisiunes, s-au cazat, în schimb, într-un loc unde se aflau membrii unei trupe de rock.

Emoțiile i-au luat prin surprindere în timp ce ascultau una dintre melodiile formației.

„În primă fază mi s-a ridicat părul pe mâini, apoi m-am uitat la Gică. Am văzut că se abținea să nu plângă, se chinuie, nu l-am văzut niciodată plângând. Eu am fost și mai vulnerabil și am dat drumul la lacrimi. Era ca o coloană sonoră la tot ce trăisem până atunci la America Express”, a mărturisit George Tănase.