Regulile stabilite de Andreea Marin și Ștefan Bănică Jr. pentru fiica lor, Violeta

Andreea Marin și fostul ei partener de viață, Ștefan Bănică Jr., au stabilt un set de reguli pentru fiica lor, Violeta, aflată acum la vârsta adolescenței, potrivit WOWBiz.

Violeta (15 ani) are permisiunea părinților ei de a fi prezentă în mediul online, însă Andreea Marin și Ștefan Bănică Jr. își doresc să o protejeze de o tendință în rândul tinerelor, aceea a intervențiilor estetice nemotivate, cu care cei doi nu ar fi de acord.

„Nu am discutat foarte mult despre frumusețe, ci am discutat despre naturalețe, pentru că nu pot fi de acord cu ceea ce se întâmplă în lumea tinerilor, cu atâta falsitate, cu operații de la o vârstă fragedă, intervenții nemotivate. Acest Internet care îi împinge de la spate să aibă cât mai multe like-uri, Violeta are de un an și un pic Instagram și nu am fost de acord cu asta la început. Acum, s-a mai maturizat și poate să gândească ce postează acolo și că nu depinde de like-uri sau lipsa lor”, a mărturisit Andreea Marin în cadrul unei emisiuni TV, potrivit sursei citate.

Amintim că, recent, Irina Margareta Nistor a anunțat într-o emisiune de radio că va fi produsă o nouă serie a filmului „Liceenii“, în care vor juca doi dintre copiii lui Ștefan Bănică Jr - Violeta și Radu Ștefan.

Ștefan Bănică a negat însă această informație printr-un mesaj postat pe conturile sale din rețelele sociale. La fel și Andreea Marin.