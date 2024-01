Reacția lui Dan Negru după ce i s-a propus să candideze pentru scaunul de primar al Timișoarei: „Am crezut că mă filmează cu camera ascunsă”

Omul de televiziune Dan Negru a făcut recent declarații despre o posibilă candidatură pentru funcția de primar al Timișoarei. Vedeta de la Kanal D a mărturisit că trei formațiuni politice importante i-au propus acest lucru.

Timișoreanul a afirmat pentru Fanatik că nu este interesat, nu îi place și nu vrea.

„Recunosc că mi se propune candidatura. Dar, în viața vieților mele nu o să candidez, nu o să mă bag. Nu mă interesează, nici nu stau la discuții. Eu îmi văd de lumea mea, sunt un simplu om de televiziune. Ce să caut eu, mă, în politică. Nu mă pricep, nu îmi place și nu vreau. Dar, mai ales, nu îmi place. Eu vin dintr-un showbiz în care stau relaxat, ce să caut eu în politică.

Recunosc, vreo trei partide mari mi-au propus, la Timișoara. Și, îți spun sincer, am crezut că mă filmează cu camera ascunsă. Pe cuvânt. Știi, eu am făcut farsele alea, Plasa de Stele (n. red la Antena 1). Am crezut că fac alții farse, mă uitam după camere. I-am întrebat dacă mă filmează cu camera ascunsă și ăștia erau, nah!, oameni grei din niște partide”, a afirmat omul de televiziune pentru sursa citată.

„Ce să facă Negru în politică?!”

Negru a mai afirmat că cei care se bagă în politică trebuie să aibă „un pic de decență, un pic de școală”.

„Politica trebuie să se joace la un alt nivel. Să fie oameni pregătiți, ce să facă Negru în politică?! Nu poate oricine, eu chiar cred că asta e o meserie în care trebuie să fii pregătit. Nu poate să vină Negru… Faptul că lumea se uită la ce postez eu, la emisiunile mele, e una. Și alta e să ai încredere în omul ăla. Ce să caut eu la Primărie? Eu nu știu de unde vine apa caldă…

Nu intră în calcul pentru mine. Mă amuză povestea asta, oarecum. Fostul meu patron, Dan Voiculescu, mi-a propus. Mi s-a părut amuzant. I-am zis: `Patroane, glumești? E o glumă, facem ceva cu farse, o emisiune nouă, ceva?`. Trebuie să existe și în politica asta un pic de bun simț. Oamenii care se bagă trebuie să aibă un pic de decență, un pic de școală, cultură politică… Mie mi se pare degradant pentru viața politică că se vehiculează anumite nume”, a mai declarat Dan Negru.

În plus, vedeta de la Kanal D a spus că este lider în sondajele efectuate în Timișoara.

„Partidele fac, în Timișoara, tot felul de sondaje, știu că le-am și văzut. Iar eu, acolo, în sondajele alea, sunt pe locul 1. Dar sunt pe locul 1 ca notorietate, dar nu ca intenție de vot. Iar profesionalismul e alt lucru. Eu le mulțumesc oamenilor că se uită la mine, la Jocul Cuvintelor, dar eu nu aș ști să dirijez un tramvai”, a afirmat Negru.