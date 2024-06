Prințul Harry, destăinuri despre perioada neagră a morții prințesei Diana: „Acesta este cel mai greu lucru, mai ales pentru copii” VIDEO

Într-o discuție recentă cu fondatoarea unei organizații caritabile pentru copiii care și-au pierdut un părinte în serviciul forțelor armate britanice, Prințul Harry a împărtășit gândurile sale despre doliu și durere.

Ducele de Sussex, al cărui trecut este marcat de pierderea mamei sale, Prințesa Diana, la vârsta de doar 12 ani, a vorbit despre sentimentul de doliu prelungit, potrivit CNN.

„Ai tendința să crezi că persoana pe care ai pierdut-o te-ar vrea să fii trist cât mai mult timp posibil pentru a-i arăta cât de mult îți lipsește”, a mărturisit el în interviul acordat fondatoarei Scotty’s Little Soldiers, Nikki Scott, și publicat joi, 27 iunie 2024, de către organizația de caritate.

Prințesa Diana a decedat într-un accident de mașină la Paris pe 31 august 1997, la vârsta de 36 de ani.

În conversația sa cu Scott, Harry a subliniat importanța exprimării emoțiilor în timpul doliului. „Acesta este cel mai greu lucru, mai ales pentru copii, cred, și anume: nu vreau să vorbesc despre asta pentru că mă va întrista, dar realizezi că dacă vorbești despre asta, viața, de fapt, lucrurile devin mai ușoare”, a spus el.

Harry este ambasador pentru „Micii Soldați ai lui Scotty”, iar interviul a venit în contextul Zilei Forțelor Armate, care va fi pe 29 iunie.

Scott i-a mărturisit ducelui despre momentul în care a trebuit să-i spună fiului ei, Kai, că tatăl său, cpt. Lee Scott, a fost ucis în timp ce slujea țara, în Afganistan.

„A fost cel mai rău. Cum să-i spui asta unui copil de 5 ani...!?”, a spus ea. Scott a fondat organizația de caritate în 2010 pentru a ajuta alți copii militari îndoliați.

În fiecare an, 2.100 de copii pierd un părinte care a servit în armata britanică, potrivit lui Scotty's Little Soldiers. Organizația de caritate sprijină în prezent peste 680 de membri și își propune să sprijine peste 1.000 de oameni în fiecare an până în 2030.

„Este cu adevărat inspirațional. Sunt cu adevărat onorat și privilegiat să fac parte din Scotty's acum și aștept cu nerăbdare să facem tot ce putem pentru a aduce mai mulți oameni, a stârni mai mult interes, a strânge mai multe fonduri și a putea transmite mesajul către mai mulți copii. Vorbim de sprijinul de care au atât de disperat nevoie”, a adăugat el.