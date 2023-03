Povestea fascinantă a Zinei Dumitrescu, „Mama Modei Româneşti”. Marele regret al vieții sale: ce și-a dorit

La 82 de ani, după o viaţă de poveste, Zina Dumitrescu s-a stins din viaţă, singură, într-un azil de bătrâni. Cunoscută drept "Mama Modei Româneşti", ea a avut o viață demnă de film. A întâlnit-o pe celebra Coco Chanel, a refuzat să lucreze pentru Elena Ceaușescu și a fost măritată de 3 ori.

Obișnuia să spună că cel mai mare regret al său e că a avut trei căsnicii şi nu a apucat să stea singură. "Dacă e să regret ceva, regret că am stat toată viaţa ca bou-n jug, măritată tot timpul. Am trecut fără să vreau la următorul soţ, dintr-o căsnicie în alta. Nu am apucat să stau şi eu singură, să respir cum fac femeile în ziua de astăzi. Cu Costin Dumitrescu, cu profesorul, am fost căsătorită 26 de ani, din ’83", spunea Zina Dumitrescu.

În ultimii ani ai vieții însă, soarta a făcut să ajungă într-un azil de bătrâni din apropierea Capitalei. Aici fusese internată de unicul ei fiu, Cătălin, pentru a fi îngrijită. Zina Dumitrescu a murit pe 28 martie 2019, la vârsta de 82 de ani.

A cunoscut-o pe celebra Coco Chanel

În tinerețe, Zina Dumitrescu a renunţat la Facultatea de Drept pentru teatru, unde a devenit colegă cu regretata actriţă Stela Popescu. Apoi, a fost selectată de departamentul de creaţie, pentru a fi manechin.

Tot în calitate de model, a cunoscut-o pe celebra creatoare de modă Coco Chanel. A fost şansa ei spre o altă lume. Ea a fost cea care a introdus în România, în jurul anilor '90, profesia de prezentator de modă.

„În 1967, la Moscova, în Piaţa Roşie, s-a desfăşurat primul şi unicul congres mondial de modă, unde eu am cunoscut-o personal pe Coco Chanel, o femeie care mi-a influenţat viaţa destul de mult, a fost ca o Olimpiadă, cu drapele, cu deschidere oficială. Coco Chanel ieşise pentru prima oară în afara Franţei, şi venise la Moscova fiind foarte curioasă să-l vadă pe Lenin. Pe vremea aceea manechinele erau angajate cu normă întreagă, cu toate că în Codul Muncii eram trecute ca muncitor necalificat, iar după ’90 eu am reuşit să introduc în nomenclatorul muncii profesia de prezentator de modă”, a mai povestit Zina Dumitrescu, conform clickpentrufemei.ro

A refuzat-o pe Elena Ceaușescu

Încă din primul an de facultate, Zina a lucrat ca model la Casa de Modă Venus, al cărui director avea să devină la vârsta de 30 de ani. A devenit rapid „mama modei româneşti“, lansând manechine celebre precum Romaniţa Ivan, Dana Săvuică, Melek Ament, Bianca Brad şi Jeanine, dar şi pe Cătălin Botezatu. Toţi o alintau „mama Zina“.

A întâlnit-o şi pe Elena Ceauşescu pentru care a refuzat să lucreze.

"Ea nu avea haine urâte pe ea, dar nu ştia să le poarte, le purta îngrozitor, stătea îngrozitor şi nu ştia să meargă, dar hainele erau de foarte bună calitate şi bine făcute", povestea Zina Dumitrescu.

Zina Dumitrescu a fost căsătorită de trei ori. Prima oară s-a căsătorit cu regizorul Marin Negreanu, tatăl unicului ei fiu, Cătălin. Primul ei soţ este actor şi regizor la Teatru Naţional. Nu a rămas în relaţii prea bune cu el. Apoi, s-a măritat cu Nicolae Rădulescu Botică, secretarul Sectorului 1. A rămas prietenă bună cu el, chiar şi după despărţire. A mai fost căsătorită cu conferenţiarul Costin Dumitrescu, care a decedat în anul 2009.