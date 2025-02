Ed Sheeran a ținut un moment improvizat în orașul Bangalore, India, dar a fost întrerupt de poliție pe motiv că artistul nu avea autorizație. Cântărețul neagă însă acest lucru, relatează BBC.

Conform poliției locale, Ed Sheeran nu deținea permisele necesare pentru organizarea unui eveniment pe Church Street, o zonă comercială aglomerată. Un videoclip viral surprinde momentul în care un polițist îi deconectează microfonul artistului. Agenția indiană ANI a raportat că cererea sa fusese respinsă anterior, tocmai pentru a preveni probleme de siguranță.

Pe Instagram, Ed Sheeran a susținut că el și echipa sa au avut aprobarea necesară și că locația concertului fusese stabilită în prealabil. „Am cântat acolo unde trebuia, nu a fost nimic la întâmplare. Totul era în regulă”, a declarat artistul.

Politicianul PC Mohan, membru al partidului naționalist hindus BJP, a comentat incidentul online, afirmând: „chiar și starurile mondiale trebuie să respecte regulile locale. Fără autorizație, fără concert”.

Concertul face parte din turneul mondial „Mathematics” al lui Ed Sheeran. Artistul se află în India pentru al doilea an consecutiv într-un turneu de 15 zile, după ce a cântat deja în Pune, Hyderabad și Chennai. El are mai multe concerte programate la Shillong, în nord-estul Indiei, și în capitala New Delhi.

La spectacolul său din Bangalore, Ed Sheeran și-a surprins fanii cântând două melodii locale de succes în limba telugu, alături de cântăreața Shilpa Rao pe scenă.