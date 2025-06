„Nu m-aș fi așteptat niciodată să facă asta”. Femeia care îl acuză pe Boureanu de agresiune sexuală povestește ce s-a întâmplat

Tânăra care a fost hărţuită de Cristian Boureanu a decis să povestească ce s-a întâmplat în apartamentul fostului parlamentar.

Aceasta a mărturisit pentru CANCAN faptul că a făcut cunoștință cu Boureanu printr-o prietenă de-a sa.

„Ne-am văzut prima dată acum două, trei zile. Eu cu prietena mea am ieşit în oraş, am ieşit să mâncăm şi să bem un cocktail, iar ea a avut o situaţie care s-a întâmplat acolo, iar în momentul respectiv Boureanu i-a scris un mesaj dacă vrea să ne vedem. Noi am acceptat, a zis că este cu un prieten, a zis că în 10-12 minute ajunge, ne-a luat, am ajuns acolo, a zis că să mergem să mâncăm, să ne gătească”, a mărturisit femeia.

Aflați la el acasă, „s-a comportat ca un gentleman, aş putea spune ca un tată pentru că a avut grijă de noi”, mărturisește femeia, dar și faptul că, în acea seară, „s-a comportat foarte bine, educat”.

Întrebată cum a reluat legătura cu Boureanu, aceasta a declarat că a revenit el, două zile mai târziu, invitându-le la „un grătar la el acasă”.

„El cu mine… nici în seara respectivă nu a arătat niciun interes faţă de mine. Chiar am discutat faptul că eu sunt interesată de un alt băiat, că vorbesc i-am povestit chestiile astea şi lui şi prietenului său, el era interesat de prietena mea, chiar la finalul serii a precizat «De ce nu vrei să dormi la mine, ticăloaso?» Ca şi o glumă.

Noi i-am spus că avem treabă, că ne trezim de dimineaţă că trebuie să mergem la yoga şi nu putem să rămânem. A înţeles, cum am precizat, a venit jos cu noi, ne-a dus la uber. După asta, două zile mai târziu, eu dormeam, prietena mea lucra, a venit şi m-a întrebat dacă vreau să mergem, din nou, să mâncăm un grătar la el acasă. Pentru că prima noastră întâlnire a fost super ok, chiar ne-a plăcut compania şi atmosfera am zis că da, de ce nu. A fost şi pe timpul zilei, a zis să mâncăm grătar şi să stăm la plajă”, continuă aceasta.

Aceasta continuă prin a recunoaște că fostul parlamentar nu a făcut niciun gest neplăcut nici față de prietena ei, însă „a curtat-o”.

„Da, a curtat-o. A arătat interes faţă de ea, cum am precizat, la final mi-a zis mie, din nou, foloseşte foarte des termenul «ticăloasă», «Ticăloaso de ce nu o laşi pe prietena ta să doarmă cu mine?» A zis «Mi-ar plăcea să dorm cu prietena ta în braţe». Eu i-am zis că nu că avem treabă de dimineaţă, că mergem la yoga şi că nu poate. Asta a fost singura chestie pe care a zis-o. Dar nimic, adică nu a dat-o în glume perverse sau situaţii neplăcute”, mai povestește aceasta.

„A început să facă câteva glume mai perverse”

Ulterior, aceasta povestește că, atunci când se afla într-o cameră din casa lui Boureanu și vorbea la telefon cu psihologul ei, bărbatul a întrebat-o de ce vorbește la telefon și a ridicat tonul, folosind un limbaj vulgar.

„Efectiv era foarte insistent şi m-am simţit incomod. Şi-a dat seama că m-am simţit incomod. Am mers, am mâncat, a pregătit salată de vinete cu roşii şi de acolo a început să facă câteva glume mai perverse. Deja eu cu prietena mea ne-am simţit foarte incomod pentru că la felul în care s-a comportat ne-a pus într-o situaţie neplăcută, nu mi se pare normal ca cineva să ţipe la mine indiferent dacă eu vorbesc la telefon sau nu, putea să îmi spună că mănâncă fără mine sau… Nu să ţipe la mine.

După ce am terminat de mâncat prietena mea mi-a zis să mergem pe terasă, eu nu aveam şlapi în picioare, ea era încălţată, ea s-a dus pe terasă, el m-a văzut că nu am şlapi şi cum am zis, şi mai demult el era foarte protector în sensul că avea grijă de noi, a zis «Nu ieşi pe terasă, stai să îţi dau şlapi»”, a povestit femeia.

„Nu m-aş fi aşteptat niciodată ca el să facă lucrul acesta”

În continuare, aceasta a povestit depre cum a ajuns să fie agresată de Boureanu. Femeia a afirmat că nu s-ar fi „așteptat niciodată ca el să facă lucrul acesta”, întrucât era „interesat” de prietena ei.

„După, când am ajuns în dormitor, s-a schimbat total, totul s-a întâmplat foarte repede, m-a proptit în comodă, am început să tremur efectiv foarte, foarte rău pentru că nu înţelegeam de ce, ce se întâmplă, norocul meu a fost că aveam telefonul în mână. El a început să îmi pună mâna în zona sânilor, când a făcut chestia asta nu am mai putut nici să vorbesc, nici să ţip, am luat telefonul, am filmat pe toată durata respectivă pentru că mi s‑a întâmplat în trecut şi prin prisma jobului ca anumiţi bărbaţi să încerce să facă lucruri pe care eu nu mi le-am dorit. Şi nu îmi mai doresc ca vreo femeie să mai treacă prin lucurile astea pentru că este foarte dureros şi nimeni nu merită să treacă prin aşa ceva.

Când eram în încăperea respectivă mi-a atins sânii, după mi-a pus mâna pe sub salopetă a observat că nu port lenjerie intimă, iar atunci m-a luat, m-a împins pe pat şi a început să zică că îmi sta bine la el în pat, eu i-am spus să mă lase, am încercat să ies din cameră, am vorbit pe un ton… mi-am ţinut cumpătul, am vorbit pe un ton foarte frumos cu el pentru că mi-a fost frică că îmi va face ceva în cameră şi nu voiam să se întâmple nimic. Am încercat să ies din cameră de câteva ori, s-a pus în dreptul uşii după cum se vede şi în videoclipul pe care l-am filmat. M-a strâns în braţe mi-a zis «Vezi ce simţi, vezi ce simţi» pentru că el deja avea o erecţie şi cumva încerca să mă facă să îmi doresc eu relaţia asta”, mai povestește aceasta.

Femeia povestește că, într-un final, a lăsat-o să plece din dormitor. Cu toate acestea, prietena ei nu auzise nimic, iar când s-au reîntâlnit pe balcon, unde stăteau înainte, a luat-o pentru a fugi din casa fostului politician.

„Lui nu i s-a părut că s-a întâmplat nimic anormal. Pentru el a fost ceva… cum să zic… normal. După ce m-am calmat pentru că am fost într-un şoc complet, i-am explicat prietenei mele, i-am scris un mesaj, i-am arătat videoclipul respectiv, iar el a început să-mi spună că îi place de mine şi că nu o vrea pe prietena mea, că e mai interesat de mine şi că dacă vrem pot să mă întorc la el acasă şi să mâncăm ceva împreună. Că el se află cu un prieten şi alte două prietene.

El nu a înţeles ce a făcut, dar pentru mine a fost clar un şoc şi am vrut să înţeleagă lucrul acesta pentru că nu e normal să se întâmple şi cu alte femei. Sunt sigură că alte femei au mai păţit aceeaşi situaţie. El mi-a zis că o să trimită tot la avocat, mi-a zis «Băi proasto, cine te crezi?» şi astfel de lucruri”, mai povestește aceasta.

Cum a încercat fostul deputat să o intimideze pe tânără

Aceasta povestește că a fost șantajată de Boureanu și că a decis să iasă în față și să spună ce i s-a întâmplat pentru a-și face dreptate.

„Oarecum, da. M-a acuzat că aş face lucrurile astea pentru a ieşi, dar cum am zis eu nu mi-aş fi imaginat vreodată şi nu puteam să controlez reacţia lui faţă de mine. Pentru că el nu a avut tangenţe cu mine, el a fost interesat de prietena mea.

Eu nu mi-am dorit niciodată să mă fac cunoscută în special prin perspectiva asta pentru că am părinţi care se uită, prietenul meu vede de asemenea lucrurile astea, mai ales faptul că este un abuz prin care eu am trecut. Nu aş fi dorit să se ajungă aici, eu am fost doar la poliţie să reclam ceea ce s-a întâmplat, iar de acolo lucrurile… Eu voiam doar să îmi fac dreptate. Nu mi se pare normal ca un bărbat de vârsta tatălui meu să mă atingă fără ca eu să îmi doresc. Iar după să se comporte ca şi când nimic nu s-a întâmplat şi că e perfect normal.

De asemenea, aşa cum am precizat, mi-a zis că o să meargă la avocat şi a încercat cumva să mă facă să nu vreau să vorbesc şi sinceră să fiu am stat foarte mult să mă gândesc dacă să merg la poliţie sau nu pentru că el are relaţii, el cunoaşte pe toată lumea, eu sunt doar o fată care a trecut prin experienţa asta, iar dacă el vrea să facă ceva o va face. Dar cum am precizat nu mai vreau să am parte de experienţe sau să las pe cineva să mă trateze aşa. Nu merit, nimeni nu merită şi persoane ca el care fac lucruri de genul acesta merită să fie pedepsite de lege. Asta mă interesează pe mine, nu mă interesează să apar la televizor, mai ales prin scandalul acesta. Pentru că este un scandal foarte… nu este un scandal bun pentru o femeie. Dar dacă o persoană se comportă aşa şi mă atinge şi mă face să mă simt… îmi provoacă traume şi după se comportă ca şi cum nu s-a întâmplat nimic atunci legea trebuie să intervină”, a mărturisit femeia.