Irina Columbeanu vrea să dea America pe Europa. Își pregătește o carieră în medicină

Irina Columbeanu nu vrea să facă facultatea în Statele Unite ale Americii, acolo unde e stabilită de șase ani.

În urmă cu șase ani, Irina Columbeanu, în vârstă de 16 ani, a plecat în America, la mama ei, Monica Gabor, care era deja stabilită acolo.

Tânăra a revenit pentru o scurtă perioadă în țară pentru a-și revedea tatăl, pe fostul milionar Irinel Columbeanu, care și-a pierdut averea și locuiește la azil.

Spune că s-a integrat cu ușurință în mediul școlar american și vrea să devină neurochirurg, dar că are de gând să studieze în Europa, mai exact în Elveția. „Vreau să merg la o școală, probabil în Elveția, de medicină. Și da, sunt foarte pasionată de acest subiect și îmi place foarte mult știința, nu prea mult matematica, dar încerc. Vorbesc trei limbi străine, engleză, română și franceză”, a explicat Irina Columbeanu, care vrea să devină neurochirurg, scrie libertatea.ro.

Ea a mai spus cpă muncește în America la un restaurant cu specific italian.

„Am întreținut conexiunea prin Facetime și prin mesaje, suntem foarte apropiați. Da, sunt hostess la un restaurant italian, gen dau meniuri, fac chestii din astea și fac și eu niște bani și îi trimit tatălui meu și îmi place să lucrez”, a mai zis fata lui Irinel Columbeanu și a Monicăi Gabor.

În același interviu pentru emisiunea online „Fiță cu Adiță”, Irina Columbeanu a făcut și primele declarații la revenirea în țară, a avut totodată și un mesaj pentru tatăl ei.

„Mi-a fost foarte dor de tatăl meu și de țara asta frumoasă! Sunt foarte fericită și foarte recunoscătoare că sunt din nou aici după 6 ani. Da, e perfect momentul acesta! În acești șase ani chiar m-am schimbat foarte mult! A fost o schimbare foarte bună și pozitivă”, a spus ea. Totodată, adolescenta a avut și un mesaj pentru tatăl ei, care, emoționat, i-a stat alături. „Sunt recunoscătoare că am putut să am ocazia să mă mut în America, dar sunt și foarte recunoscătoare că am putut să mă întorc în România și să îmi văd tatăl și țara. Nu aș fi unde sunt acum fără tatăl meu, care a sacrificat enorm de mult pentru mine și sunt extrem de recunoscătoare și mulțumesc! Știu prin câte ai trecut pentru mine și pentru familia noastră! El este generos, este foarte amuzant și foarte înțelept”, a spus Irina Columbeanu.

Irina Columbeanu a călătorit la Cluj, însă și-a vizitat și rudele din Bacău.

„E cel mai frumos și fericit moment din această vară”, a adăugat și Irinel Columbeanu, tatăl tinerei.