O iubire cât o viață. Marea poveste de dragoste dintre Ileana Stana-Ionescu și soțul ei: „Prima oară, nu mi-a plăcut deloc de ea”

Ileana Stana Ionescu și Andrei Ionescu au fost împreună 67 de ani, o poveste de dragoste care a durat o viață. Bărbatul i-a fost alături și în ultimele clipe din viață. Marea actriță a teatrului și a cinematografiei române a murit duminică, 30 iunie 2024, după mai multe probleme de sănătate.

La început, Ileana Stana Ionescu și Andrei Ionescu au fost doar prieteni, însă dragostea pentru teatru i-a unit. „Am devenit inseparabili, am făcut o echipă grozavă și acasă, și pe scenă”, mărturisea el. Împreună au un un fiu, medic, stabilit în SUA.

„Să vă spun sincer, prima oară când am văzut-o, nu mi-a plăcut deloc de ea. Apoi, încet-încet, ne-am împrietenit și, după multă vreme, ne-am și îndrăgostit. Pot spune că dragostea durează toată viață, în ceea ce ne privește. La noi, iubirea a durat pentru că am fost foarte legați prin această profesie. Fiind actori, am devenit inseparabili, am făcut o echipă grozavă și acasă, și pe scenă. Eu sunt mai calm, ea se agită mai mult, ne completăm reciproc”, a declarat Andrei Ionescu pentru playtech.ro.

„Eu sunt explozivă, intempestivă, iar el este calm, lucid. Întotdeauna mi-a pus <frână> la momentul oportun, mi-a arătat pe ce drum să calc... Am şi jucat împreună. Faptul că amândoi suntem actori a fost un mare avantaj. El a fost mâna mea dreaptă. Nu ştiu cât de mult l-am ajutat eu...”, a dezvăluit actrița într-un interviu pentru ziarul Adevărul.

Îndrăgita actrița Ileana Stana-Ionescu a murit duminică, 30 iunie 2024. Aceasta și-a dat ultima suflare pe patul de spital, la vârsta de 87 de ani. În ultima perioadă, actrița s-a confruntat cu probleme grave de sănătate.

„Cu durere în suflet, anunțăm trecerea la cele veșnice a actriței Ileana Stana Ionescu. Dumnezeu să o odihnească în pace și lumină veșnică!”, scrie pe pagina de Facebook „Actori români-Valorile României nu mor”.

„Dumnezeu să o odihnească! O generație dispare încet, încet... Iar va trebui să apelăm la arhivă pentru a o revedea pe marea actriță și frumosul om la Confesiuni”, a scris Iuliana Marciuc, pe Instagram.

Sute de roluri remarcabile

Teatrul Național „I.L.Caragiale” din București anunță cu tristețe că „astăzi, 30 iunie, actrița Ileana Stana Ionescu a plecat într-o lume mai bună”.

„Cei care vor să aducă un ultim omagiu îndrăgitei actrițe pot merge marți, 2 iulie, la capela Cimitirului Bellu Catolic. Ileana Stana-Ionescu va rămâne în istoria teatrului românesc, ca una dintre cele mai dăruite actrițe ale generației sale”, a anunțat Teatrul Național „I.L.Caragiale” din București, pe Facebook.

A debutat ca actriță in l955, la vârsta de 19 ani, la Teatrul de Stat din Reșita, cu rolul Agnes în “Școala femeilor” de Molière.

În anul 1959, a intrat în trupa Teatrului Tineretului din Piatra Neamț, iar din 1965 a devenit actrița Teatrului Național ”I.L.Caragiale”, pe scena căruia a jucat roluri importante, printre care: Fraulein - „Gaiţele" de Alexandru Kiriţescu, regia Horea Popescu (1977), Hecuba - „Troienele", Doica - „Medeea" de Seneca în „Trilogia antică", regia Andrei Şerban (1990), Stăvăroaia - „Iolul şi Ion Anapoda" de G.M. Zamfirescu, regia Ion Cojar (2006), Soacra - "Micul infern" de Mircea Ștefănescu, regia Mircea Cornișteanu (2013).

Dumnezeu s-o odihnească, condoleanțe familiei!