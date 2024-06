A murit actrița Ileana Stana Ionescu. Care a fost mare ei regret și ce spunea despre generația tânără de actori

Celebra actrița Ileana Stana Ionescu a murit astăzi, 30 iunie 2024. Aceasta și-a dat ultima suflare pe patul de spital, la vârsta de 87 de ani.

„Cu durere în suflet, anunțăm trecerea la cele veșnice a actriței Ileana Stana Ionescu. Dumnezeu să o odihnească în pace și lumină veșnică!”, scrie pe pagina de Facebook „Actori români-Valorile României nu mor”.

Pentru Ileana Stana Ionescu, viaţa a fost „un lung şir de întâmplări". Şi-a dorit să devină jurnalist, dar descendenţa „nesănătoasă" a împiedicat-o. Numai întâmplarea a făcut să ajungă actriţă, deşi nu avea nicio pregătire în domeniu. Însă talentul i-a garantat o carieră de aproape şase decenii şi un loc sigur în „loja” marilor actori români.

Într-un interviu pentru „Adevărul”, marea actriță a mărturisit că este „foarte recunoscătoare soartei, pentru că a avut o tinereţe extraordinară, atât pe plan personal, cât şi pe plan profesional”.

„Chiar dacă mulţi blamează perioada de dinainte de Revoluţie, pentru cultură au fost mari avantaje. Am lucrat mult, am învăţat mult, am umblat mult în această ţară pe care am cunoscut-o datorită teatrului. A fost o perioadă benefică a vieţii mele şi socotesc că am avut foarte mult noroc. Sigur, există şi părţi neplăcute...”, a spus Ileana Stana Ionescu.

Actrița a spus că marele ei regret este că nu a mai făcut un copil

„Eram mereu ocupată la teatru şi mă gândeam că o pauză ca să aduci pe lume un copil nu e prielnică. Şi-acum îmi pare foarte rău... Când era mic, fiul meu, Andrei, îmi spunea mereu: <Aş vrea şi eu să am un frate mai mare. Sau măcar unul geamăn>. Oricum, bilanţul e pe plus. Le doresc şi colegilor mai tineri să aibă parte de tot ce am avut eu. Am lucrat cu mari actori, cu regizori de marcă, am mers în toată lumea cu teatrul... Iar combinaţia dintre viaţa personală şi cea profesională a fost şi ea una extrem de benefică”, a spus marea actriță.

Ileana Stana Ionescu,a vorbit și despre generaţia nouă de actori, despre care spunea că „este plină de talente”.

„Din păcate, aceşti tineri n-au norocul pe care l-am avut noi: sunt mai puţine oferte, mai puţine spectacole, mai puţine ocazii ca ei să se manifeste artistic. În plus, acum sunt prea multe şcoli de teatru, iar teatrele nu au putere de absorbţie pentru un număr aşa mare de interpreţi. Dar vreau să cred că, în câţiva ani, se va normaliza situaţia asta neplăcută care e acum în cultură. Cred că vom reveni la nişte direcţii mai generoase, mai avantajoase şi pentru public, şi pentru tânăra generaţie”, spera actrița.