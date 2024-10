Noi mărturisiri despre abuzurile lui Mohamed Al Fayed. Fostul căpitan al echipei feminine Fulham spune că a fost „pipăită” de miliardar

Ronnie Gibbons, fostul căpitan al echipei feminine de fotbal Fulham, susține că a fost „pipăită” de fostul patron al magazinului de lux Harrods, Mohamed Al Fayed, potrivit BBC.

Fostul patron al Harrods este acuzat că a încercat să o sărute „cu forța” în magazinul său în 2000, când ea avea 20 de ani. Harrods este un magazin de lux britanic, situat în Londra, Marea Britanie. Gibbons, căpitanul echipei, povestește cum a fost dusă de personalul echipei la magazinul britanic, unde a fost lăsată singură cu afaceristul în vârstă de 70 de ani.

„M-a tras aproape şi a încercat să mă sărute pe gură. M-a ţinut cu mâinile de braţe, aşa că nu l-am putut îndepărta sau ceva de genul ăsta. A fost un fel de poziţie de control, de genul 'Te domin'. Mă gândeam: Ce să fac aici? Simţeam o responsabilitate uriaşă pe umerii mei în acel moment, pentru că tocmai devenisem profesioniste.”, a mărturisit fosta fotbalistă.

În 2000, echipa feminină a clubului Fulham, cunoscută și drept Fulham Ladies, este prima echipă de fotbal feminin din Europa care a trecut la profesionişti.

La următoare întâlnire la care a fost chemată, aceasta povestește cum a pipăit-o, iar când bărbatul își lua la revedere, s-a ținut de ea, încercând să o sărute.

„Spunând adevărul şi spunându-mi în sfârşit povestea, sper că mă va ajuta să mă vindec şi să scap de ruşinea, jena şi durerea pe care le-am purtat ani de zile", a declarat ea.

Clubul de fotbal condamnă toate formele de abuz care au avut loc și rămân în procesul de a stabili dacă cineva ar fi fost afectat de Mohamed Al Fayed.

„Condamnăm fără echivoc toate formele de abuz. Rămânem în procesul de a stabili dacă oricine de la club este sau ar fi fost afectat de Mohamed Al Fayed în orice mod, aşa cum este descris în relatările recente”, a precizat Fulham FC pentru BBC.

Poliţia Metropolitană a anunţat că a primit 40 de noi acuzaţii săptămâna trecută, inclusiv privind agresiuni sexuale şi violuri, împotriva lui Al Fayed. Acuzațiile vin în urma unui podcast realizat de BBC, în legătură cu victimele miliardarului, care erau angajate Harrods.

Fostul manager al echipei feminine Fulham, Gaute Haugenes a declarat că a luat măsuri de precauție pentru a proteja jucătoarele de Al Fayed. Vorbind vineri pentru BBC, Haugenes, care este norvegian, a spus că poate înţelege complet frustrarea ei. „Tot ce pot spune este că îmi pare foarte rău că am spus ceva care ar fi putut pune mai multă lemne pe foc. Sincer, am crezut că am protejat jucătoarele", a spus el.

„Ştiam că o plăcea pe Ronnie pentru că toate fetele glumeau despre asta. Dar m-am gândit că el era un om bătrân, iar ea era o femeie tânără. Aveam 30 de ani la acea vreme, nu credeam că oamenii de vârsta lui se gândesc la sex. Poate că am fost naiv, poate că din cauza barierelor lingvistice nu am sesizat detaliile glumelor lor.”, a mai afirmat acesta.

Un purtător de cuvând al Harrods se declară „absolut îngrozit” de azcuzațiile de abuz comise de Al Fayed.