Noi dezvăluiri despre viața actriței Anna Nicole Smith. Tatăl a încercat să o violeze VIDEO

Visul de o viață al actriței Anna Nicole Smith de a fi fetița lui tata a fost spulberat atunci când cel din urmă ar fi încercat să o violeze la vârsta de 24 de ani, relatează NY Post.

Acuzația șocantă la adresa tatălui regretatei vedete, Donald Hogan, a fost lansată de prietena ei, Melissa „Missy" Byrum, în noul documentar Netflix „Anna Nicole Smith: You Don't Know Me/ Anna Nicole Smith: Nu mă cunoști", lansat marți, 16 mai.

„Mi-a spus că tatăl ei a încercat să facă sex cu ea", a dezvăluit Byrum.

Presupusa agresiune a avut loc în anul 1993, după ce Smith a primit râvnitul titlul de Modelul Playboy al anului, pentru care Hugh Hefner i-a oferit o mașină decapotabilă.

Cu câteva zile înainte de a primi distincția, Smith a angajat un detectiv particular pentru a-l găsi pe Hogan, pe care nu îl întâlnise niciodată.

După prima lor convorbire telefonică, ea i-a dus pe tatăl ei și pe fratele său, Donnie, pe atunci în vârstă de 16 ani, în California, pentru a participa la ceremonia de decernare a premiilor, găzduită în luxoasa reședință Playboy a lui Hefner.

Smith, care a fost crescută de mama sa, Virgie Hogan, în orașul Mexia, Texas, nu s-a bucurat de prezența lui Donald Hogan, care locuia la circa 160 de kilometri distanță, în Oakhurst.

În copilărie, ea o învinovățea pe mama sa fiindcă i-a interzis să aibă o relație cu tatăl ei. Cu toate acestea, în documentar, fiul acesteia susține că înstrăinarea a fost pentru binele actriței.

„Un monstru”

„Tatăl meu nu este genul de om cu care vrei să fii singur. Nu te vei simți în siguranță", a declarat acesta despre Hogan, care a murit în luna septembrie a anului 2009. „Este un monstru", a mai adăugat Donnie Hogan.

Fratele lui Smith a continuat să aprofundeze faptele rele ale tatălui lor, spunând: „Mi-a spus o poveste despre cum a violat-o pe sora soției sale".

„A urmărit-o până lângă un copac, când soția lui nu era prin preajmă. Era un copil", a mărturisit Donnie Hogan. „Este foarte înspăimântător. Întotdeauna mi-a fost frică de el", a mai adăugat fratele actriței.

În documentar, el susține că a informat-o pe Smith despre acțiunile odioase ale lui Hogan. Cu toate acestea, în timp ce se află în fața camerei de filmat, el a părut uimit să afle despre afirmația lui Byrum, conform căreia tatăl lor a încercat să o violeze pe Smith.

„Tatăl meu? A agresat-o? I-ar sta în fire. Dar este adevărat? Nu se poate", se întreabă el. „Am fost alături de ea la fiecare pas, dar nu aș spune că e imposibil. Cred că nu am fost acolo tot timpul. Ar putea fi adevărat”, a mai adăugat el.