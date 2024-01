Narcisa Suciu, despre decizia de a se muta în Finlanda: „Acolo nu sunt vedetă, sunt doar o femeie fericită”

În 2003 a câștigat premiul cea mai bună voce feminină din Balcani la Festivalul celor Trei Mări din Varna, iar în 2002, trofeul cea mai frumoasă melodie de dragoste din România cu piesa „Poate eu, poate tu” a lui Mihai Pocorschi. Astăzi, Narcisa Suciu împlinește 49 de ani.

În urmă cu aproape 14 ani, artista a luat decizia de a se muta în Finlanda, după ce l-a cunoscut pe soţul ei pe reţelele sociale, S-au căsătorit, iar vedeta s-a stabilit în Finlanda, alături de acesta şi fiica ei.

Despre această decizie, dar și cum și-a cunoscut soțul, artista a povestit în urmă cu mai mulți ani,

„Dacă sunt fericită în Finlanda? Da! Cu sigu­ranţă, da! Altfel nu aş fi stat! Acum e lumină şi linişte în sufletul meu şi sunt alături de un bărbat care mă iubeşte şi pe care îl iubesc. Veikko îmi oferă o viaţă tihnită şi confortabilă, nu trebuie să mă gândesc că trebuie să pun o pâine pe masă, aşa cum se întâmpla în România. Este un bărbat care m-a plăcut şi care m-a asumat cu totul, fără rezerve şi fără nicio condiţie, din clipa în care a început relaţia noastră. Ne-am cunoscut pe un site de socializare, pe internet.

După vreun an şi ceva de relaţie la dis­tanţă şi după mai multe drumuri între cele două ţări, chiar dacă el era dispus să vândă tot ce avea şi să se mute la Bucureşti (aflase că există şi în România tere­nuri de golf – marea lui pasiune!), am luat hotărârea ca, de dragul Dariei, care mi-a zis că ea nu mai vrea să aibă o mamă vedetă, să plecăm împreună în Fin­landa. Şi aşa, din 2010, viaţa mea a luat alt curs: acolo nu sunt vedetă, sunt doar o femeie fericită”, a declarat Narcisa Suciu pentru Formula AS, în urmă cu ceva timp, potrivit Viva.

Numeroase premii și trofee

Narcisa Suciu s-a născut pe data de 27 ianuarie 1975, în Baia Mare, este o interpretă, compozitoare și textieră română. Narcisa Suciu a absolvit Liceul Mihai Eminescu din Baia Mare, secția Franceză-Engleză. Între anii 1992-1995 urmează cursurile Facultății de Music-Hall din cadrul Universității Ecologice din București.

Între anii 2005-2007 a urmat cursurile Facultății de Științe Politice secția Comunicare și PR din cadrul UBB Cluj Napoca. Narcisa Suciu a studiat canto și chitară și a câștigat numeroase premii și trofee, printre care:

Trofeul Ursulețul de Aur din Baia Mare (1991)

Premiul 3 Cerbul de Aur din Brașov (1997)

Premiul 2 la Festivalul din Zrenjanin, Iugoslavia (2001)

Cea mai bună voce feminină din Balcani la Festivalul celor trei Mări din Varna (2003)

Trofeul Cea mai frumoasă melodie de dragoste din România la Festivalul Cântecului de Dragoste cu melodia „Poate eu, poate tu” a lui Mihai Pocorschi (2002).

Narcisa Suciu este stabilită în Finlanda, unde locuiește cu soțui ei, Veikko Miettinen, dar și cu fiica ei, Daria, pe care o are din relația cu Daniel Crăciun.