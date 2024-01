Cum era în realitate Demis Rousoss, artistul care a cucerit lumea. O fostă soție trăiește în România: „Ne băteam cu perne”

Timp de un deceniu, Pamela Roussos Raţiu a fost soția celebrului cântareț Demis Roussos, care a murit pe 25 ianuarie 2015, răpus de cancer la 68 de ani. Pamela locuiește de mai mulți ani în Romînia, fiind soția fiului politicianului Ion Rațiu, Indrei.

Demis Roussos a fost căsătorit de trei ori. Într-un interviu pentru „Adevărul“, din septembrie 2014, fosta doamnă Roussos, actuala doamnă Raţiu, povestea că pentru ea Demis Roussos nu era artistul, ci omul pe care l-a îndrăgit foarte mult, omul cu care se bătea cu perne şi care o trezea la 3.00 dimineaţa ca să o întrebe ce cravată să poarte a doua zi.

Întrebată despre cum a fost viața alături de o vedetă internațională, Pamela Roussos-Rațiu a povestit cât de mult se amuzau.

„Râdeam foarte mult împreună, pentru mine nu era Demis Roussos artistul, ci era omul pe care l-am îndrăgit foarte mult. Acasă nu era vedetă, ci omul cu care mă băteam cu perne şi care mă trezea la 3.00 dimineaţa să mă întrebe ce cravată să poarte pentru un eveniment televizat din ziua următoare. Ne amuzam când mă punea să-i bat la maşină contractele în limba franceză, deşi eu nu ştiam franceză. Am avut o viaţă extraordinară, ne amuzam foarte mult”.

„Mi-a plăcut să trăiesc în Grecia”

De altfel, aceasta a mai dezvăluit că s-a înțeles foarte bine și cu cei doi copii ai artistului, iar vara, vacanțele în familie, în Grecia, erau o încântare.

„Am dus o viaţă de familie foarte grecească, cu multă distracţie, avem sute de fotografii de atunci. Vacanţele erau foarte frumoase, de obicei ţineau circa trei luni, pe toată perioada verii. Atunci, închiriam iahturi, mergeam pe insule, ne distram mult. Insulele mele preferate sunt Skopelos, Antipaxos şi Hydra. Am petrecut ceva vreme pe acele insule. Mi-a plăcut să trăiesc în Grecia”.

Despre despărțirea de marele artist, Pamela a vorbit cu sinceritate, precizând că el a cerut divorţul.

„După şase luni agitate, am fost de acord. Divorţul s-a terminat în 1994. Nu am vrut să pun presiune pe nimeni. Nu am mers la presă, să spun ce s-a întâmplat. Am spus doar că am ajuns să ne răcim. Am o problemă cu femeile care spun tot presei sau sunt răzbunătoare. Atunci nimeni nu ştia ce se întâmplase. Eu şi Demis am rămas buni prieteni. Cred că Demis a avut regrete, mi-a spus-o de multe ori. A spus când eram cu Indrei la Paris: „Ea a fost cea mai bună nevastă pe care am avut-o“.

Demis Roussos s-a născut pe 15 iunie 1946 și a crescut în Alexandria, Egipt, într-o familie grecească. A fost un cântăreț, compozitor și muzician grec. Ca membru al trupei, este cel mai bine amintit pentru munca sa în actul de muzică rock progresiv Aphrodite's Child , dar ca solist vocal, repertoriul său a inclus cântece de succes precum „ Goodbye, My Love, Goodbye ”, „ From Souvenirs to Souvenirs ” și „ Forever”. Roussos a vândut peste 60 de milioane de albume în întreaga lume.