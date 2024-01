Drama vieții artistei Carmen Rădulescu, părăsită de mamă: „Mă ținea cu capul în jos și mă bătea pe coloană, să mor mai repede”

Carmen Rădulescu, una dintre cele mai îndrăgite interprete de muzică ușoară din România, împlinește 60 de ani. Frumoasa artistă a povestit despre drama pe care a trăit-o în copilărie, atunci când a aflat că a fost înfiată.

Într-un interviu pentru Fanatik, artista a povestit despre momentul în care a aflat că a fost abandonată de mama biologică și adoptată de o familie care i-a oferit iubire și o viață frumoasă.

„Eu am fost lăsată la un cămin de copii până au venit părinții mei adoptivi și m-au luat, aveam 9 luni. Am avut una din cele mai fericite și mai împlinite copilării.

Nu mi-au spus din start că sunt adoptată, am aflat pe la 8 ani. Asta prima dată”, a povestit artista.

„Eu nu pot s-o numesc mamă, doar femeie”

Despre cea care i-a dat viață, Carmen Rădulescu a povestit că nu o consideră mamă. Ea a povestit un episod cumplit în care a aflat cum mama sa o bătea, pentru că își dorea să moară mai repede.

„Eu nu pot s-o numesc mamă, doar femeie. Pe la 14 ani îi tot auzeam pe vecini vorbind, șoptind. Așa că m-am dus la mama și am întrebat-o direct dacă sunt adoptată.

M-a luat în bucătărie și mi-a povestit tot, cum am fost bătută, abandonată, că nu am fost dorită. O asistentă a prins-o pe femeia care m-a născut că mă ținea cu capul în jos și mă bătea pe coloană, să mor mai repede. I-a zis „decât să o chinui mai bine o dai la o casă de copii’. Am aflat că aș avea și două surori, dar nu mă mai interesează acest subiect”, a explicat interpreta în 2023.

A apărut pentru prima dată pe scenă la 3 ani

Carmen Gabriela Rădulescu s-a născut la 29 ianuarie 1964 în Oneşti, judeţul Bacău şi a apărut prima oară pe scenă la vârsta de trei ani. A fost pregătită de maestrul Titel Popovici, relatează Agerpres. De la 14 ani a început să participe la diferite festivaluri interjudeţene de muzică uşoară din ţară.

În 1979 a participat la concursul TV „Steaua fără nume''. După cea ajuns în a treia etapă a concursului acesta s-a întrerupt. În 1983 obţine Premiul II la secţiunea Interpretare a Festivalului de la Mamaia, iar un an mai târziu a început colaborarea cu compozitorul Şerban Georgescu, prima piesă fiind '„Speranţă dă-mi speranţă'', pe versurile poetului Dan Verona.

Tot în 1984 a câştigat Premiul I la Festivalul '„Steaua litoralului'' din Constanţa şi devine angajată a Teatrului '„Fantasio'' timp de un an. A participat la concursul '„Melodii '84'' cu piesa '„Hai iubeşte'' (Ion Cristinoiu/Eugen Rotaru). În acelaşi an efectuează un turneu în Bulgaria şi participă la secţiunea Creaţie a Festivalului de la Mamaia cu piesa '„Senin'' (Edmond Deda/Aurel Storin). Obţine Premiul Tinereţii, în 1985, la emisiunea '„Şlăgare în devenire'' cu piesa '„Acelaşi vis'' (Şerban Georgescu).

Tot în 1985, piesa '„Muzica te cheamă'' (Şerban Georgescu/Dan Verona) obţine menţiune la Concursul de muzică de dans de la Costineşti. În acelaşi an participă la secţiunea Creaţie a Festivalului de la Mamaia cu piesa '„Drumul spre noi'' (Şerban Georgescu/Dan Verona), iar la concursul '„Melodii '85'' participă cu piesele '„Muzica te cheamă'' - Premiul Tinereţii, '„O floare de astă vară'' şi '„Acelaşi vis'' (toate pe muzica lui Şerban Gerogescu şi pe versurile lui Dan Verona).

S-a căsătorit cu fiul dirijorului Paraschiv Oprea

Anul 1986 îi aduce primul disc single apărut la Electrecord - '„Acelaşi vis''. La concursul '„Melodii '86'', piesa '„Nu ştiu'' (Şerban Georgescu/George Ţărnea) este distinsă cu titlul de Laureată. În cadrul concursului, Carmen Rădulescu cântă alături de alte vedete ale muzicii uşoare româneşti, piesa '„Deschideţi poarta soarelui'' (Anton Şuteu).

În 1987 îi apare la Electrecord albumul '„Muzica te cheamă'' şi efectuează un turneu de două luni, în Danemarca, împreună cu formaţia Electric-cord. Urmează o nouă participare la concursul „Melodii '87'' cu piesa „O clipă doar'' (Şerban Georgescu/George Ţărnea). În 1988 s-a căsătorit cu Sorin Oprea, fiului dirijorului Paraschiv Oprea, iar la 22 ianuarie 1989 s-a născut fiul ei, Sorin. A participat la secţiunea Creaţie a Festivalului de la Mamaia, în 1989, cu piesa ''„, măi dorule'' (Corneliu Meraru/Dan V. Dumitriu).

O perioadă destul de lungă, Carmen Rădulescu s-a dedicat fiului ei şi familiei, apariţiile sale fiind destul de rare. În 1993 a revenit cu un nou album - '„Lumina din gând'' - urmat de un album de Crăciun - '„Sus la Poarta Raiului - Colinde şi cântece de Stea''.

Dintre şlagărele lansate de Carmen Rădulescu amintim: '„Vise uitate'', '„Nu ştiu'', '„Întoarce-te'', '„Fericirea are ochii tăi'', '„O lume fără noi'', '„Nu-i un vis, e dragostea'', '„Din dragoste, întoarce-te'', „De-aş uita iubirea ta'', '„Clipe de iubire''. După 2000 a început colaborarea cu casa de discuri a lui Ovidiu Komornyk, lansând încă două albume - '„Suflet de român'' (2003) şi '„Poate'' (2008).