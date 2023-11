Matthew Perry a fost înmormântat. Cine l-a condus pe ultimul drum VIDEO

Matthew Perry, actorul care a murit în urmă cu o săptămână la vârsta de 54 de ani, a fost înmormântat vineri, 3 noiembrie, într-un cimitir din Los Angeles. De la slujbă nu au lipsit nici co-starurile din celebrul serial „Friends”, relatează The Guardian.

Persoanele îndoliate s-au întâlnit la cimitirul Forest Lawn din cartierul Hollywood Hills din Los Angeles, situat la mai puțin de un kilometru și jumătate de studioul Warner Bros, unde a fost filmat serialul. Totodată, aici au fost înmormântate și alte vedete de la Hollywood, cum ar fi Michael Jackson, Lucille Ball și Elizabeth Taylor.

Perry, cel care a dat viață personajului Chandler Bing în serialul „Friends" din anul 1994 până în 2004, a fost găsit mort sâmbătă, 28 octombrie, în locuința sa din Los Angeles.

Cei cinci coprotagoniști ai serialului i-au adus luni un omagiu lui Perry, într-un mesaj în care au deplâns moartea acestuia ca pe o „pierdere de neînțeles".

Conform TMZ, la înmormântare au fost prezenți: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc și David Schwimmer.

Totodată, Page Six a precizat că tatăl actorului, John Bennett Perry, și tatăl vitreg al acestuia, Keith Morrison, au fost prezenți.

În total, circa 20 de persoane au fost prezente la înmormântare, conform TMZ.

Actorii din serialul „Friends" au afirmat marți, 31 octombrie, că sunt „total devastaţi" după moartea colegului lor.

„Suntem cu toţii total devastaţi de pierderea lui Matthew", au declarat Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc şi David Schwimmer într-un comunicat comun. „Am fost mai mult decât colegi de film. Suntem o familie", au mai spus colegii actorului.

Cauza și felul în care a murit Perry vor fi stabilite de către biroul medicului legist al comitatului Los Angeles, după finalizarea autopsiei și a testelor toxicologice.

El a murit la un an după publicarea cărții sale „Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing”, în care a vorbit despre lupta cu dependența de analgezice eliberate pe bază de prescripție medicală și de alcool. La acea vreme, Perry a mărturisit că era „curat” de aproximativ 18 luni.

Tot vineri, a fost lansată și fundația care poartă numele lui Perry și care are ca scop sprijinirea persoanelor care se luptă cu dependența.