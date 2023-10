Viața tumultoasă a lui Matthew Perry. Cum l-a ajutat serialul „Friends” să scape de dependența de droguri și alcool

Matthew Perry, actorul care a dat viață personajului Chandler Bing în serialul „Friends", a murit la vârsta de 54 de ani.

Copilăria și apariția în „Prietenii tăi“

Matthew Langford Perry, 54 de ani, a fost cel mai cunoscut pentru rolul lui Chandler Bing. (Could it be any more obvious?). A crescut într-o familie în care mama a fost jurnalist, iar tatăl secretar de presă al fostului prim-ministru, Pierre Trudeau.

”Tatăl, John Bennet Perry, și el actor, a fost cel care i-a insuflat respectul și admirația pentru meserie, încă de pe vremea când îl suna pe tânărul Matthew să îi spună la ce oră să îl urmărească la televizor. Mai târziu, adultul și deja actorul nominalizat pentru premiul Emmy va declara că nu s-a apucat de actorie pentru bani, ci pentru atenție.

Părinții au divorțat înainte ca Perry să împlinească un an, iar mama s-a recăsătorit cu jurnalistul Keith Morrison. Matthew a fost crescut de aceasta în Ottawa, Ontario, și a urmat școala la Rockliffe Park Public School, unde a fost coleg cu prim-ministrul Justin Trudeau”, scrie paginadepsihologie.ro.

Actorul a avut numeroase apariții TV, printre care în Sydney, Beverly Hills 90210, LAX 2194, actorul a încercat să obțină o audiție pentru pilotul (pe atunci) numit Friends like us, devenit mai târziu Friends, produs de Marta Kauffman și David Crane.

Din cauza angajamentelor anterioare pentru LAX 2194, inițial, nu a fost luat în considerare de către producători, însă, a obținut o audiție și, astfel, a primit rolul lui Chandler Bing.

„Simțeam de parcă-mi ieșeau aburi pe urechi, atât de mult îmi doream să fiu celebru!“ ‒ declara Matthew Perry pentru The New York Times, în 2002.

„Vrei atenție, vrei bani, vrei cel mai bun loc în restaurant“. Friends a livrat. În același an, Matthew a fost nominalizat pentru Cel mai Bun Actor Principal într-un serial de comedie.

A urmat o perioadă de cădere în viața sa. El a finalizat un program de dezintoxicare pentru dependența de Vicodin în 1997. Greutatea sa a urmat să oscileze drastic în următorii ani, spre îngrijorarea tuturor. În timpul filmărilor pentru Serving Sara (2002), actorul acuza dureri severe de stomac și a zburat la Los Angeles, pentru a se interna la spitalul Marina del Rey‘s Daniel Freeman. Lisa Kasteler, agentul de la vremea respectivă, i-a confirmat ulterior șederea la dezintoxicare.

Conform propriilor declarații, Matthew nu își amintește bucăți semnificative din Friends, mai exact „undeva între sezonul 3-6“, iar drumul către vindecare l-ar fi costat în jur de nouă milioane de dolari.

Actorul a vorbit deschis despre anii săi de abuz, într-un interviu exclusiv cu Diane Sawyer: „Dependența poate intra în orice casă, în inima oricui, chiar și în inima unui copil cu părinți de aur“.

„Îmi doream celebritatea mai mult ca oricine pe lumea asta”, a scris Perry. „Eram foarte pornit, îmi doream celebritatea atât de tare, iar apoi am devenit celebru, iar după şase luni mi-am zis «Oh, asta nu rezolvă ceea ce credeam eu că va rezolva»”, a declarat actorul în timpul emisiunii „The View”.

„Sunt foarte recunoscător pentru tot ceea ce s-a întâmplat bineînţeles”, a continuat el. „Slujba asta m-a ajutat să lupt cu drogurile şi alcoolul pentru că atunci mi-am spus «Sunt în emisiunea asta minunată, nu pot bea al 17-lea pahar când ştiu că trebuie să fiu la muncă în dimineaţa următoare alături de oamenii aceştia minunaţi şi să-mi fac meseria”.

„Făcusem un pact cu mine însumi că nu o să beau sau să consum când eram la muncă şi mi-am ţinut promisiunea, dar eram extrem de mahmur în timpul filmărilor”, a mai mărturisit Perry.

Matthew avea 14 ani când a crezut că a găsit răspunsul. Era cu colegii săi canadieni și, într-un ritual comun de trecere la adolescență, Perry a consumat alcool pentru prima dată. O sticlă de vin Andrès Baby Duck. „Eram întins în iarbă și mă simțeam ca-n rai. Mă gândeam că așa trebuie să se simtă un om normal tot timpul“.

Cât despre cum a început spirala către medicamentele prescrise, prima pastilă i-a fost administrată în timp ce filma Fools Rush In (1997), după ce a suferit o accidentare. Perry a descris senzația: „Ca și cum mierea caldă îmi pătrundea în vene“. Tot în carte, scrie mai târziu: „Cred că dacă n-aș fi luat-o niciodată (pastila), niciunul din următorii treizeci de ani nu s-ar fi întâmplat așa“.

Actorul a ajuns să ingereze cantități uriașe de pastile, câte 55 pe zi, mimând migrene în fața medicilor, pentru a i se prescrie altele.

Opioidele sunt substanțe chimice, care interacționează cu receptorii creierului și reduc senzația de durere. Acestea pot crea într-un timp scurt dependență (între 4-8 săptămâni.

În 2013, Perry a primit premiul Champion of Recovery din partea Casei Albe, pentru deschiderea Perry House, o casă înființată pentru sprijinul celor care s-au luptat cu dependența.

În 2021, actorul părea că a învins dependența.

În cartea sa de memorii intitulată „Friends, Lovers and the Big Terrible Thing", lansată anul trecut, actorul american Matthew Perry, cunoscut pentru interpretarea personajului Chandler Bing în serialul de succes „Friends", vorbea despre lupta sa cu dependenţa de alcool şi de droguri.

După jumătate de viață petrecută în tratament, Matthew Perry este complet „sobru“, din 2021. „Dependența este mult prea puternică ca să o învingi de unul singur. Boala asta așteaptă. Așteaptă să te prindă singur. Pentru că doar singur vei pierde în fața ei.“ – spunea îndrăgitul actor.

Matthew Perry, actorul care a dat viață personajului Chandler Bing în serialul „Friends", a murit la vârsta de 54 de ani.

Perry a fost găsit mort în locuința sa din Los Angeles, sâmbătă, aparent fiind vorba despre moarte accidentală prin înec,