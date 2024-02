Mai tânăra soție a lui Petre Roman, Silvia Chifiriuc, are şi ea probleme de sănătate: a fost operată acum trei săptămâni

Decesul Mioarei Roman l-a readus în prim-plan pe fostul prim-ministru Petre Roman, dar şi pe actuala sa soţie, Silvia Chifiriuc, care, la rândul său, spune că are şi ea problemele ei legate de sănătate, informează Click!.

Mioara Roman s-a stins din viață chiar cu două luni înainte de a împlini 84 de ani, în urma unui stop respirator. Decesul femeii care i-a fost soţie timp de 30 de ani, până la divorţul din 2007, l-a sensibilizat pe Petre Roman.

„Este regretabil. Mioara a fost un om care a suferit mult din cauza acestei boli păcătoase. Acum cred că este mai ușor în momentul acesta, fiindcă s-a chinuit mult cu boala ei. A fost un om cult, inteligent și foarte bun la suflet, care și-a oferit ajutorul celor care aveau nevoie. Eu cred că sunt foarte mulți oameni, mai ales tineri care au deprins multe lucruri de la Mioara”, a declarat declarat Petre Roman.

După separarea oficială de Mioara Roman, Petre Roman s-a recăsătorit în 2009 cu Silvia Chifiriuc şi au împreună un băiat de 13 ani, pe nume Petrus.

Contactată de Click!, artista de muzică populară a spus prin ce probleme de sănătate trece şi ea în ultima perioadă: „Eu nu am nicio legătură cu tot ce se întâmplă acum. Am și eu problemele mele. În urmă cu trei săptămâni m-am operat a treia oară pe gingie și de-abia pot să vorbesc. Am făcut o infecție care se pare că nu am putut scăpa atât de ușor, totul în urma unei extracții”.