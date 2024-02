Loredana și Stuart Hickey, în „Mamma Mia!”. Faimosul actor britanic de musical joacă în spectacolul din 1 martie

Stuart Hickey, unul dintre cei mai faimoși actori de musical din Marea Britanie, va urca pe scena Sălii Palatului alături de artiștii români, ca invitat special, în „Mamma Mia!”

“Mamma Mia!” a fost văzut de peste 80.000 de români

Stuart Hickey este unui dintre cei mai faimoși actori de musical din Marea Britanie. Stuart a obținut recunoaștere internațională după rolul său din musicalul „Evita”, realizat de celebrul compozitor de musicaluri Andrew Lloyd Weber.

În prezent Stuart Hickey joacă în mai multe musicaluri din West End, fiind distribuit în spectacolele celebre de la Royal Albert Hall, Birmingham NEC, dar și Wembley Arena alături de Elton John.

Stuart Hickey va urca pe scena Sălii Palatului, ca invitat special. El va juca pe 1 martie în “Mamma Mia!” alături de artiștii români, Loredana, Horia Brenciu, Adrian Nour, Anca Țurcașiu, Silviu Mircescu, Bianca Purcărea și Rodica Ștefan

Cel mai faimos musical din România “Mamma Mia!” revine pe 1 martie pe scena Sălii Palatului din Capitală. În ultimii cinci ani spectacolul a fost văzut de peste 80.000 de români. Până acum producția a avut nu mai puțin de 33 de reprezentanții în țara noastră, în nouă orașe, dintre care doar 20 în București, unde fiecare spectacol a fost sold-out de fiecare dată.

Artiștii vor dansa și vor cânta alături de spectatori pe muzica inspirată de celebra formație ABBA, într-o poveste despre dragoste și familie, plină de energie, amuzament și culoare.

Grandioasa producţie aduce în faţa publicului numere de dans dinamice, o coregrafie spectaculoasă, nu mai puţin de 200 de costume şi 23 de piese ale trupei ABBA, traduse şi adaptate în limba română de Ernest Fazekas.

Publicul prezent se va putea bucura de hituri legendare precum „Mamma Mia!”, „Voulez-vous”, „Dancing Queen” sau „The winner takes it all”, garantând celor prezenți o experiență de neuitat.

Mamma Mia! este al 8-lea cel mai longeviv musical de pe Broadway și al 9-lea cel mai longeviv show din toate timpurile. În „Mamma Mia!“ musicalul care a cucerit întreaga lume și care a fost urmărit până acum de 60 de milioane de oameni din 50 de țări, în 16 limbi diferite, personajele spun o frumoasă poveste despre iubire, relații, prietenie, pe versurile melodiilor trupei ABBA, care va impresiona și publicul român datorită distribuției și a producției de amploare.

Datorită cererii mari de bilete pentru spectacolul din 1 martie, organizatorii de la Musicals.ro au decis suplimentarea locurilor și deschiderea întregii capacități a Sălii Palatului. Biletele pentru spectacolul sunt disponibile în exclusivitate în rețeaua iabilet.ro, fiind cadoul perfect pentru Mărțișor sau Ziua Femeii, 8 martie.

Musicalul a fost lansat în 1999 la Londra, în West End și apoi în Statele Unite ale Americii, pe Broadway. Dramaturga Catherine Johnson și producătoarea Judy Craymer au creat acest spectacol inspirându-se din cântecele compuse de Benny Anderson și Bjorn Ulvaeus, foști membri ai formației ABBA.

Titlul musicalului este hitul grupului din anul 1975, melodia "Mamma Mia!". Musicalul a întrecut producții originale de pe Broadway, precum „The Sound of Music", „The King and I" și „Damn yankees". „Mamma Mia!“ este al 8-lea cel mai longeviv musical de pe Broadway și al 9-lea cel mai longeviv show din toate timpurile, cu peste 5.000 de reprezentații.

Datorită succesului international înregistrat, povestea a fost adaptată pentru marele ecran în 2008, cu actorii Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan, Colin Firth și Stellan Skarsgård în rolurile principale, iar în 2018 a fost lansat filmul Mamma Mia 2.

"Mamma Mia!" a avut premiera în mai mult de 440 oraşe mari ale lumii, mai multe decât orice alt musical din istorie. Spectacolul "Mamma Mia!" a primit premiul de platină în Marea Britanie şi Irlanda, iar în Australia, Austria, Irlanda, Noua Zeelandă, Norvegia şi Suedia a primit aurul.

A fost nr. 1 în topurile de albume iTunes în peste 40 de pieţe şi a fost pe primul loc în topurile Official Album Charts în 7 pieţe globale. Rolul Tanya a fost oferit iniţial lui Cher. Cu toate acestea, a fost nevoită să refuze rolul din cauza turneului pe care îl avea atunci.

Din fericire, ea a semnat mai târziu pentru a juca în continuarea filmului „Here We Go Again”, interpretând personajul Ruby. În filmul "Mamma Mia!" sunt folosite fotografii personale cu actori, iar în scenele “Dancing Queen” şi “Our Last Summer,” găsim fotografii cu Amanda Seyfried din copilărie şi adolescenţă

"Mamma Mia!", un spectacol produs de Musicals.ro

Musicals.ro este alcătuită dintr-o echipă de profesionişti cu experiență îndelugată, care de-a lungul ultimilor 15 ani a demarat şi a fost implicată în realizarea mai multor spectacole de mare succes precum Fantoma de la Operă, Romeo şi Julieta, Rebecca, Crai Nou My Fair Lady şi Mamma Mia!.