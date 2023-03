Cum arată la 74 de ani Bobby din Dallas. Drama trăită de Patrick Duffy în timpul filmărilor la serialul-fenomen

Patrick Duffy, actorul care l-a interpretat pe îndrăgitul Bobby Ewing din serialul Dallas, a împlinit 74 de ani. Deși anii au trecut peste el, artistul nu și-a pierdut farmecul care l-a făcut celebru. Doar părul încărunțit trădează vârsta.

Actorul american Patrick Duffy s-a născut pe 17 martie 1949 în Townsend, Maryland. A devenit celebru cu serialul Dallas, unde a interpretat rolul lui Bobby, relatează ziare.com

În urmă cu două zile, Patrick Duff, care este de origine irlandeză și este născut chiar de Saint Patrick's Day, a împlinit 74 de ani. El a petrecut alături de comunitatea irlandeză.

Patrick Duffy a jucat rolul lui Bobby Ewing din serialul Dallas vreme de 13 ani (1978-1991), dar a mai putut fi văzut și în "Step by Step", "Family Guy" sau "The Bold and the Beautiful" (2006-2011).

Până la vârsta de 12 ani a copilărit în Seattle. În 1986, în timp ce filma pentru Dallas, actorul a trăit o dramă imensă. Părinţii săi, Terrence şi Marie Duffy, au fost asasinaţi în incinta barului pe care îl deţineau în Montana, în timpul unui jaf.

În serialul-fenomen, personajul interpretat de Patrick Duffy a fost omorât în seria din 1984-1985. Din cauza popularității filmului, la presiunea publicului, Bobby a revenit în 1986, când apare făcând un duş, ca şi când nimic nu s-ar fi întâmplat. Dispariţia sa a fost explicată prin imaginaţia soţiei sale Pamela.

A bătut toate recordurile de audiență din istorie

Serialul original a bătut toate recordurile de audienţă din istorie. În România a fost difuzat din 1978 până în 1981, în acelaşi timp în care era difuzat şi în SUA. La acea vreme, dispecerii de la Serviciul de Urgenţă spuneau că nu era solicitată nici măcar o ambulanţă pe parcursul difuzării "Dallasului". Din 1992, serialul a fost redifuzat în întregime de TVR1 pe parcursul a 3 ani. În 1998, Antena 1 a difuzat sezonul 6.

Serialul a fost difuzat în întregime apoi de postul de televiziune Romantica în 2007-2008. Filmul prezintă viaţa bogatei familii Ewing, ai cărei membri se ocupă cu extracţia de petrol şi creşterea vitelor într-un luxos ranch (fermă), Southwork, din apropiere de Dallas, statul Texas.

Personajele principale sunt, în primul rând, Miss Ellie Ewing, a cărei familie a deţinut iniţial ranch-ul, şi soţul ei, Jock Ewing, fondatorul companiei Ewing Oil. Fiul lor cel mare este JR Ewing, un petrolist viclean care vrea să se impună ca şef de clan. El este căsătorit cu Sue Ellen, pe care o neglijează şi care devine alcoolică.

Cel de-al doilea fiu al lui Miss Ellie şi Jock este Bobby Ewing, care se căsătoreşte cu Pamela Barnes, fiica rivalului familiei, Digger Barnes.

Cel de-al treilea fiu al familiei Ewing, Gary, un fost alcoolic, nu mai trăieşte la ranch, dar a lăsat-o la părinţi pe fiica lui, Lucy. La fermă se mai află Ray Krebbs, un angajat care se dovedeşte a fi un fiu nelegitim al bătrânului Jock. Un alt personaj principal este Cliff Barnes, fratele Pamelei.

A avut 357 de episoade

Difuzat între 2 aprilie 1978 şi 3 mai 1991 pe canalul CBS din SUA- 30 de secunde de publicitate în timpul serialului ajunseseră să coste 700.000 $- serialul a fost difuzat în 90 de state. Fiecare episod a costat 1 milion de dolari, 25.000 costând numai costumele. La episodul "Cine l-a împuşcat pe J.R?", filmul a adunat în faţa micilor ecrane în SUA 83 de milioane de oameni, record neegalat până astăzi.