Kanye West anunță că a fost diagnosticat cu autism. Anterior, se credea că suferă de tulburare bipolară

Celebrul artist american, Kanye West, a anunțat că a fost diagnosticat cu autism, după ce anterior a fost diagnosticat în mod greșit cu tulburare bipolară.

„Am fost la acest doctor ... Soţia mea [Bianca Censori] m-a dus să fac asta pentru că a spus: „Ceva în personalitatea ta nu pare a fi bipolar, am mai văzut bipolar înainte. Şi am ajuns să aflu că de fapt am un caz de autism”, a declarat Kanye în timpul podcastului lui Justin Laboy.

De asemenea, artistul a spus că noul diagnostic l-a ajutat să înțeleagă mai bine comportamentul său, mai ales gestul său din 2018 de a purta o șapcă MAGA (Make America Great Again), și l-a lăudat pe Trump.

„Autismul te duce la o chestie gen Rain Man. Voi purta această pălărie Trump pentru că îmi place Trump în general. Şi apoi, când oamenii îţi spun să nu o faci, rămâi doar pe acel punct. Şi asta e problema mea”, a mai adăguat Kanye.

Fosta soție a lui Kanye, Kim Kardashian, declara în 2020 că avea dificultăți în a-i gestiona sănătatea mintală a artistului. Kanye a declarat în podcast că nu mai ia medicamente, deoarece autismul nu este o boală, deci nu se tratează medicamentos.

„Nu am mai luat medicamente de când am aflat că bipolaritatea nu era diagnosticul potrivit. Este vorba de a găsi lucruri care să nu blocheze creativitatea, evident, asta este ceea ce aduc eu lumii. Merită să mă chinui, atâta timp cât voi toţi aveţi creativitate”, a spus acesta.

El a spus că este atent la episoadele când sănătatea mintală îi este afectată.

„Sunt atent dinainte - dar dacă ajungi în punctul în care se întâmplă, vei rămâne în acea poziţie pentru o vreme. Ar putea dura trei zile, patru zile, o săptămână. Unii oameni, dacă ajung în situaţia asta, trebuie să îi pui într-un loc care nu este public”, a mai spus Kanye.

În 2016, Kanye a reușit să-i șocheze pe fani după ce a fost spitalizat pentru o „evaluare psihiatrică“.

Rapperul ar fi primit tratament pentru „privare severă de somn şi deshidratare“, însă starea lui de sănătate pare să fie mult mai gravă, fiind descris drept „profund deprimat şi paranoic“, spuneau apropiații acestuia.

De aceea, a fost nevoit să-și anuleze turneul „Saint Pablo” din SUA, care mai avea 21 de concerte. Turneul a fost în sprijinul celui al șaptelea album din discografia artistului, „The Life of Pablo”, care a primit cinci nominalizări la Grammy.