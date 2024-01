Jodie Foster era cât pe ce să joace în „Star Wars”: „Nu știu cât de bună aș fi fost” VIDEO

Jodie Foster a mărturisit miercuri, 17 ianuarie, că era cât pe ce să interpretul rolul prințesei Leia în seria de filme „Star Wars/ Războiul stelelor”, însă a fost nevoită să refuze din pricina unui conflict de interese, relatează Business Insider.

Regretata actriță Carrie Fisher a făcut celebru acest personaj în seria de filme regizată de George Lucas. Totuși, prințesa Leia ar fi putut avea o altă înfățișare dacă Foster ar fi decis să accepte rolul.

Vedeta din „The Silence of the Lambs/ Tăcerea mieilor” a vorbit despre ocazia de a juca în „Star Wars” în cadrul emisiunii „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon".

„Aveam un conflict, jucam într-un film Disney și nu am vrut să mă retrag din acel film, pentru că eram deja sub contract. Așa că nu am făcut-o", a mărturisit Foster.

În schimb, actrița a jucat în filmul din 1977 „Candleshoe”, în care a dat viață personajului Casey Brown, o orfană care pornește în căutarea unei comori pierdute.

Actrița, în vârstă de 61 de ani, a glumit pe seama faptului că emblematica coafură a prințesei Leia ar fi putut fi diferită dacă ar fi acceptat rolul.

„Și au făcut o treabă extraordinară. Nu știu cât de bună aș fi fost eu. Și poate că aș fi avut alt păr, știi?, a afirmat Foster.

„Eram un fel de militar sexy”

Alte actrițe despre care s-a spus că ar fi putut interpreta rolul prințesei: sunt Sigourney Weaver, Sissy Spacek, Anjelica Huston și Meryl Streep.

Totuși, Fisher a declarat pentru The Daily Beast în 2015 că nu era la curent cu speculațiile potrivit cărora i-ar fi suflat rolul lui Streep.

„Nu am auzit niciodată așa ceva. Dar Jodie Foster era pregătită pentru asta... Asta știam. Amy Irving și Jodie. Și eu am primit rolul", a spus ea.

Robert Englund, starul din „A Nightmare on Elm Street”, a afirmat în urmă cu un an pentru sursa citată că a fost la castingul pentru rolul contrabandistului Han Solo, care i-a revenit în cele din urmă lui Harrison Ford.

„Și, timp de cinci secunde, m-au văzut. Mi-au făcut literalmente o poză de tip Polaroid, cred. Și asta a fost tot. Și acela ar fi putut sau nu să fie Han Solo", a declarat Englund. „Eram îmbrăcat pentru "Apocalypse Now", așa că eram un fel de militar sexy, sau atât de sexy pe cât putea să fie acest chip bătrân pe atunci", a mai adăugat actorul la acea vreme.