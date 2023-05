Jessica Simpson își îngrijorează apropiații: cum a ajuns de la măsura XXL la piele și os

Au trecut mai bine de trei ani de când vedeta născută în Texas a pornit într-o cursă nemiloasă împotriva kilogramelor în plus. Le-a topit pe toate, ba chiar mai mult decât trebuia.

După ce a născut al treilea ei copil, o fetiță botezată Birdie Mae, Jessica Simpson a slăbit peste 45 de kilograme, aproape cât greutatea normală a unui om mai subțirel, iar apropiații ei au devenit cu adevărat îngrijorați de noul aspect extrem al cântăreței. Și, dacă e să judecăm după cele mai recente apariții ale vedetei, Jessica nu este doar slabă, ci la limita anorexiei, prietenii ei ajungând să o avertizeze că pierderea drastică în greutate nu pare deloc sănătoasă. Chiar și-așa, Jessica Simpson nu pare să se mai oprească din slăbit.

„Hainele atârnă pe ea și obrajii îi sunt trași. Nici măcar nu mai arată ca ea însăși. Jessica avea forme frumoase înainte. Nu pare sănătos să fie atât de slabă”, a declarat o sursă citată de publicația RadarOnline.

La ultima sarcină, ajunsese să cântărească 117 kg

Anul trecut, Jessica Simpson a declarat că a slăbit peste 45 de kilograme după ce a devenit mamă pentru a treia oară în 2019, vedeta și soțul ei, fostul jucător de fotbal american Eric Johnson, având două fete și un băiat: pe Maxwell, Ace și Birdie. Simpson a dezvăluit că ajunsese să cântărească nu mai puțin de 117 kg în timpul sarcinii, ceea ce o făcea „mai solidă decât soțul meu care a jucat în NFL”.

→ Imaginea 1/7: Jessica Simpson a slăbit mai mult decât trebuia

Vedeta a dezvăluit că ceea ce a ajutat-o cu adevărat să slăbească a fost schimbarea meniului. „Am fost la un nutriționist ca să-mi stabilesc niște obiceiuri alimentare corecte”, a spus ea.

Acum mă simt absolut sănătoasă. Mă simt ca înainte de a avea copii și ca toți hormonii mei să o ia razna. De fapt, mă simt mai tânără. Am mult mai multă energie și da, pot să port din nou toate hainele vechi, pe care le-am păstrat pentru fetele mele, Maxwell și Birdie. Poate că mai sunt bune pentru Birdie (4 ani), pentru că Maxwell (11) deja m-a depășit în statură. Am fost criticată și mă doare, dar am trecut prin tot felul de măsuri la haine și sunt mândră de asta, continuă vedeta.

Ceva se întâmplă, însă, cu vedeta, având în vederea că aceasta nu poate să pună frână procesului de slăbire. La 42 de ani, Jessica Simpson e mai slabă decât la 20, iar acest record sună mai degrabă a semnal de alarmă.

Foto: Profimedia, Getty Images