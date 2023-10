Jean Claude van Dammne, bărbatul care s-a însurat de 5 ori cu 4 femei. Pe cine iubește acum VIDEO

De-a lungul vieții lui, Jean Claude van Damme, starul filmelor de acțiune, care astăzi împlinește 63 de ani, nu a putut fi fidel unei singure femei. A avut numeroase aventuri, inclusiv cu frumoasa Kylie Minogue.

Cu o viață zbuciumată, presărată cu exces de alcool și droguri, actorul belgian nu își arată deloc vârsta.

În urmă cu 2 ani, el le-a explicat fanilor lui cum a ajuns să se mențină în formă. Se antrenează la sala de fitness de 4-5 ori pe săptămână, mănâncă cinci mese pe zi și își calculează atent cantitatea de proteine și de carbohidrați din alimentație. De asemenea, este foarte atent la orele de somn. Van Damme a recunoscut că până la 55 de ani era încă un ”tânăr rebel” care mergea frecvent în cluburi de noapte și petrecea până în zori, scrie click.ro.

Cheltuia 15.000 de dolari pe lună pe droguri

De altfel, de-a lungul timpului, actorul a recunoscut că a băut cantități uriașe de alcool și cheltuia peste 15.000 de dolari pe lună pe droguri, în urmă cu mai puțin de 20 de ani. După ce a fost amenințat cu divorțul și a ajuns la dezalcoolizare s-a cumințit.

Pe lângă pasiunea pentru alcool, dar și droguri, Van Damme a iubit nebunește femeile. Actorul a fost însurat de cinci ori cu patru femei și are 3 copii. În prezent el e căsătorit cu Gladys Portugués. S-au recăsătorit în 1999, după ce au divorțat în 1992, având doar 5 ani de căsnicie. Împreună cu aceasta are 2 copii, Kristopher, de 36 de ani, și Bianca, de 33 de ani. De asemenea, vedeta mai are un copil, Nicholas, în vârstă de 28 de ani. Starul, care are o avere de 40 milioane dolari, a mai fost însurat cu Maria Rodriguez, între 1980-1984, Cynthia Derderian, între 1985-1986, și Darcy LaPier, între 1994-1997.

S-au cunoscut la o ședință foto

Pe actuala lui soție, Gladys Portugues, actorul a cunoscut-o la o ședință foto. Cei doi s-au căsătorit în anul 1987. Împreună au doi copii, un fiu și o fiică.

În 1992, cuplul se separă după ce culturista află că actorul a înșelat-o cu actrița Darcy LaPier. Van Damme și LaPier se căsătoresc în 1994 și divorțează trei ani mai târziu, în 1997.

Au împreună un fiu, Nicholas. În timp ce actrița era însărcinată cu fiul lor, Van Damme a înșelat-o pe platourile de filmare ale peliculei Street Fighter (1994) cu artista Kylie Minogue.

În 1999, actorul s-a recăsătorit cu Gladys și, deși sportiva a depus actele de divorț pentru a doua oară în 2015, cuplul rezistă în continuare împreună.

Cele mai cunoscute filme

Actorul, pe numele său complet Jean-Claude Camille François van Varenberg, s-a născut pe 18 octombrie 1960, la Berchem-Sainte-Agathe, Bruxelles, Belgia. Jean-Claude Van Damme este recunoscut drept un expert în arte martiale, actor și regizor belgian de filme de acțiune cu arte marțiale. Printre cele mai cunoscute filme cu Van Damme pot fi mentionate Bloodsport (1988), Kickboxer (1989), Soldatul universal (1992), Hard Target (1993), Street Fighter (1994), Timecop (1994), Sudden Death (1995) si The Quest (1996).