Actrița și cântăreața Jane Birkin a murit VIDEO

Cântăreața și actrița Jane Birkin a murit la vârsta de 76 de ani, conform presei franceze. Vedeta era cunoscută pentru relația profesională și personală cu muzicianul Serge Gainsbourg și era considerată un model în materie de stil la sfârșitul anilor '60 și în anii '70, relatează BBC.

Presa franceză a transmis că Birkin a fost găsită moartă în casa sa din Paris.

Născută la Londra, Jane Birkin a cunoscut succesul cu hitul înregistrat în anul 1968, în care ea și Gainsbourg au cântat „Je t’aime... moi non plus”.

Cântăreața s-a mutat în Franța în anii 1970. Ea și Gainsbourg s-au cunoscut pe platoul de filmare al peliculei „Slogan”. Cei doi au fost împreună timp de 12 ani, însă au rămas prieteni și după separare, Gainsbourg continuând să compună cântece pentru Birkin.

Relația lor a fost adesea descrisă ca fiind „tumultoasă”, iar cântăreața ar fi notat în jurnalele sale din anul 2020 că între ei au existat și episoade de violență.

Jane Birkin și Serge Gainsbourg s-au despărțit în anul 1981, iar aceasta și-a continuat cariera, lansând albume precum „Baby Alone in Babylone” în anul 1983 și „Amour des Feintes” în anul 1990.

Înainte de a se muta în Franța și de a avea o relație cu Gainsbourg, a fost căsătorită cu compozitorul britanic John Barry, până la sfârșitul anilor 1960.

Din filmografia sa amintim: „Blow Up”, „Death on the Nile” și „Evil Under the Sun”.

A fost, de asemenea, considerată un trendsetter în materie de modă, inspirând poșeta Birkin, un model produs de Hermes.

Menna Rawlings, ambasadoarea Marii Britanii în Franța, a descris-o într-o postare publicată pe Twitter ca fiind „cea mai franțuzoaică dintre artiștii britanici".

Ministrul francez al Culturii, Roselyne Bachelot, a declarat pentru postul francez de televiziune BFM: „Această plecare este foarte tristă. A fost o persoană frumoasă".

În luna septembrie a anului 2021, Birkin a suferit un atac cerebral, ceea ce a determinat-o să anuleze o apariție planificată la un festival de film american.