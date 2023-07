Motivul pentru care Dana Săvuică și Răzvan Stanciu au spus adio unei relații de 25 de ani VIDEO

Dana Săvuică și Răzvan Stanciu au spus adio unei relații de 25 de ani, din care 22 i-au împărțit din postura de soț și soție. Au finalizat divorțul rapid, discret, la notar, la sfârșitul anului 2015. La acel moment, vedeta nu a divulgat foarte multe despre motivele divorțului.

La opt ani distanță, Dana Săvuică (53 de ani) vorbește mult mai relaxat acum despre cauzele care au dus la destrămarea mariajului ei de Răzvan Stanciu. Cei doi au împreună o fiică, Julie, în vârstă de 29 de ani.

Dana Săvuică: „La un moment dat, era ca și cum stăteam cu un străin în casă”

„Un melanj de lucruri, mai multe cauze au fost. După o perioadă în care am lăsat în urmă divorțul și, acum, trăind altfel viața, m-am uitat în urma mea și am reflectat puțin la tot ce s-a întâmplat.

Cred că s-ar putea ca una dintre cauze să fie că ne-am căsătorit prea devreme, eram prea tineri, ne vedeam unul pe altul cu alți ochi, poate, nu știu. Dar, cumva, drumurile noastre s-au despărțit, la un moment dat.

Nu mă întreba în ce moment, că nu îmi aduc aminte când, ce, cum. La un moment dat, era ca și cum stăteam cu un străin, în casă”, a povestit Dana Săvuică, prezentă în emisiunea „4”.

Fostul model spune că nu are regrete în ce privește divorțul. Între timp, Dana și-a refăcut viața cu un alt bărbat, însă nu s-a pus problema unei noi căsătorii.

„Nu regret nimic din ceea ce am făcut, pentru că eu consider că am încercat să fac tot ceea ce era omenește posibil într-o relație. Eu sunt Vărsător și sunt destul de cameleonică, știu să mă schimb după vremuri, după starea celuilalt.

