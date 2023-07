Cât costă o noapte de cazare la hotelurile vedetelor: Simona Halep, Mihai Trăistariu și Andreea Bănică: „Cererea e foarte mare”

Vedetele de la noi din țară fac bani frumoși nu numai din sport și concerte, ci și din turism. Prețurile la hotelurile lor sunt piperate, însă nu duc deloc lipsă de turiști. Printre cei care fac afaceri pe litoral se numără Simona Halep, Mihai Trăistariu, Andreea Bănică și Cristi Borcea.

Mihai Trăistariu

Cântărețul, în vârstă de 43 de ani, recunoaște că a mărit tarifele, comparativ cu anul trecut. El deține șase garsoniere, pe care le închiriază în regim hotelier. Imobilele sunt situate în stațiunea Năvodari, foarte aproape de plajă.

Apartamentele, decorate fie clasic, fie modern, sunt dotate cu toate facilitățile de care oaspeții au nevoie. De altfel, aceste garsoniere i-au adus artistului venituri pe timp de pandemie, când nu a mai avut deloc concerte.

Prețurile variază și în funcție de perioada aleasă. În plin sezon, în lunile iulie și august clienții trebuie să scoată din buzunar 350 de lei pe noapte. În luna septembrie, prețul scade la 250 lei.

„Cererea e foarte mare, chiar dacă am mărit tariful. Nu am mărit mult. E cu un milion așa pe noapte mai mult, dar tot am plin, nu mă plâng deloc. Nu mai e nimic liber în iulie, de exemplu, mai am doar două zile neocupate. Eu din garsoniere adun cam 30 000 de euro pe vara, așa câștigurile mele”, a spus solistul, în exclusivitate pentru Click!.

Cântărețul tinde la mai mult și vrea să-și facă a propriul hotel pe malul mării.

„Vreau să-mi fac și un hotel. Am fost și m-am uitat după un teren în Tuzla, am auzit să e zonă bună și m-am dus să văd ce se întâmplă pe acolo. Deocamdată e cam, gol, dar, cine știe cum se dezvoltă zona în viitorul apropiat. Așa era și în Mamaia Nord și ce amploare a luat în ultimii ani!”, a mai adăugat el.

Andreea Bănică

Hotelul de 4 stele, deținut de Andreea Bănică, este situat pe faleza de la Eforie Nord. Aici, costurile sunt piperate. Un studio cu vedere la grădină este...

