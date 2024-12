Jador şi-a găsit maşina cu roţile tăiate pentru a treia oară. Ce le transmite „duşmanilor” săi

Cunoscutul cântăreţ de manele Jador a postat un mesaj pe reţelele de socializare pentru „duşmanii” săi, după ce marţi şi-a găsit maşina cu roţile tăiate. El spune că este a treia oară când i este vandalizată maşina în modul acesta.

Marţi, 17 decembrie, atunci când şi-a găsit din nou maşina cu roţile tăiate, a treia oară spune el, manelistul Jador n-a mai suportat şi a postat un mesaj pe reţelele de socializare privind incidentul.

El spune că nu înţelege răutatea celor care recurg la astfel de gesturi, pentru că şi-a câştigat banii în mod cinstit, cântând.

„Pur și simplu nu știu cum să reacționez. Au băgat cuțitul, acesta este cauciuc de vară, nu am avut de iarnă. Dacă am câștigat ceva vreodată în viața mea, am câștigat pentru că am muncit. Nu am dat nimănui în cap, nu am dus în viața mea fete la treabă, nu am făcut rău nimănui ca să câștig eu bani, doar am cântat și am făcut lumea fericită. A devenit lumea rea, pur și simplu nu am cuvinte”, a transmis Jador în videoclipul postat pe social media.

Deşi afirmă că i-a iertat pe cei care i-au vandalizat maşina, manelistul vrea să afle cine sunt aceştia şi a solicitat ajutorul poliţiei.

„Eu v-am iertat, dar aveți grijă că pe mine mă iubește Dumnezeu foarte mult și Dumnezeu pedepsește. Eu vă iert, oricine ați fi, și dacă aflu cine sunteți. Oricum sunt camere și voi afla, nu am ce să vă fac, nici nu vă pun să plătiți, probabil sunteți invidioși pe viața mea. Stau, așteptând poliția, pentru că vreau să văd cine e. Nu este prima oară când mi se taie cauciucurile, este a treia oară. Munciți dacă vreți bani, nu mai fiți invidioși pe alții. Oricum aflu cine sunteți, dar vreau doar să fac public și să vă fac celebri. Să știe oamenii și prietenii voștri, oricine ați fi, ce fel de oameni sunteți”, i-a avertizat el pe cei care i-au tăiat, din nou, cauciucurile de la maşină.

Şi în trecut a făcut declaraţii asemănătoare privind modul în care îşi câştigă banii, povestind că în copilărie a suferit din cauza sărăciei.

„Nu am avut nimic, dar am avut totul. Copiii aveau haine, iar eu aveam un trening albastru, rupt. Eram premiant la şcoală, luam numai premiul 1. Aveam o pereche de pantofi imitaţie de piele, iar la un moment dat s-a dus pielea de pe ei şi a rămas doar cârpa aceea… Mergeam la muncă, cu ziua, pe la oameni. Eram conştiincios. Niciodată nu făceam eu ceva cu banii câştigaţi, îi dădeam mamei. Mi-am dorit să am bani, e adevărat că ei nu te fac neapărat fericit", povestea el în calitate de concurent în cadrul „Survivor România".