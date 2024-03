Irinel Columbeanu, despre fosta iubită: „Aș vrea să o invit în alte locuri pe Oana, nu unde stau eu acum”

Printre femeile care au trecut prin viața lui Irinel Columbeanu se numără și Oana Cojocaru, o brunetă mai tânără decât el cu 40 de ani, alături de care fostul milionar de la Izvorani s-a afișat de multe ori la evenimente mondene și la shopping, potrivit Click!.

Cei doi s-au iubit timp de trei ani, până în 2021 când s-au despărțit definitiv. Irinel Columbeanu ar vrea să o reîntâlnească pe tânără, dar nu la azil.

„Ne mai scriem, mai vorbim, acum știu că este la ea acasă, la părinții ei, la Bacău, la Comănești. Oana nu a fost niciodată aici, la mine, nici nu cred că o să vină. Nici nu am invitat-o, unde să o invit, în camera unde stau? Eu aș vrea să o invit în alte locuri pe Oana mult mai frumoase, nu unde stau eu acum. Plus că nu i-am zis niciodată să vină la mine să mă viziteze”, a spus, pentru Click!, Irinel Columbeanu.

„Nu țin post. Nu am fost din acea branșă”

Irinel Columbeanu spune că, în prezent, duce un trai liniștit la azilul de bătrâni din Ghermănești, unde se bucură de delicatese culinare zi de zi, chiar dacă a început Postul Paștelui.

„Nu țin post, nu am ținut niciodată post, nu doar acum. Așa am fost eu mereu. Nu am fost din acea branșă”, a precizat, pentru Click!, fostul milionar de la Izvorani.

