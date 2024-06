Irina Columbeanu, declarații emoționante despre tatăl său: „Nu aș fi unde sunt acum fără el, a sacrificat enorm de mult pentru mine” VIDEO

Fiica lui Irinel Columbeanu a ajuns în țară, pentru prima dată din 2018, iar bucuria reîntâlnirii a fost de nedescris. „Cel mai frumos și fericit moment din această vară. O iubesc foarte mult pe Irina și îi urez bine ai venit în țara ta natală”, a spus tatăl acesteia.

Irina Columbeanu a venit în țară să-și revadă tatăl, care se confruntă cu probleme medicale și financiare. Potrivit Libertatea, într-un interviu pentru emisiunea online „Fiță cu Adiță”, Irina Columbeanu a făcut și primele declarații emoționate.

„Mi-a fost foarte dor de tatăl meu și de țara asta frumoasă! Sunt foarte fericită și foarte recunoscătoare că sunt din nou aici după 6 ani. Da, e perfect momentul acesta! În acești șase ani chiar m-am schimbat foarte mult! A fost o schimbare foarte bună și pozitivă. (...)Sunt recunoscătoare că am putut să am ocazia să mă mut în America, dar sunt și foarte recunoscătoare că am putut să mă întorc în România și să îmi văd tatăl și țara. Nu aș fi unde sunt acum fără tatăl meu, care a sacrificat enorm de mult pentru mine și sunt extrem de recunoscătoare și îi mulțumesc! Știu prin câte ai trecut pentru mine și pentru familia noastră! El este generos, este foarte amuzant și foarte înțelept”, a spus Irina Columbeanu.

