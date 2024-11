Gabriel Cotabiță s-a identificat total cu celebrul Festival de la Mamaia, emblematic pentru muzica românească. A fost, de altfel, vedeta acelui eveniment, îndeplinind diferite roluri, de la interpret și până la director de festival.

Artistul Gabriel Cotabiță s-a stins la 69 de ani, după un accident vascular. Anunțul a fost făcut de compozitorul Ionel Tudor. În urma marelui artist au rămas multe amintiri și imaginea unui simbol masculin al muzicii ușoare românești. Cele mai mult dintre amintirile legate de Gabriel Cotabiță se leagă de Festivalul de Mamaia, o manifestare simbol a muzicii românești, loc unde s-au lansat multe vedete românești. De altfel, așa cum mărturisea în diferite interviuri, întreaga sa carieră și viață muzicală s-a legat de Festivalul de la Mamaia, iar cele mai multe bucuri pe plan profesional le-a trăit pe scena de la malul mării.

”Dacă nu aș fi cântat la Mamaia, cu tot parcursul meu ar fi fost cu totul altfel”

Gabriel Cotabiță a devenit cunoscut publicului din România pe scena de la Mamaia în anul 1986. Până în acel moment nu era faimos. Era un tânăr pasionat de muzica rock și avea legături cu diferite trupe ale vremii. Cântase inclusiv cu Holograf. Așa cum a mărturisit și Gabi Cotabiță într-un interviu pentru ”Adevărul”, ar fi rămas să cânte prin localuri dacă nu se ivea o oportuniate legată de Festivalul de la Mamaia. Se întâmpla în 1986. Cotabiță, din motive necunoscute, ratase un turneu cu Holograf, în URSS, din cauza unei interdicții a statului român. În acel moment, compozitorul Ionel Tudor i-a propus lui Gabi Cotabiță să interpreteze o piesă compusă de el la Festivalul de la Mamaia.

„ Am acceptat pe loc. Ce era să fac? Să rămân la Craiova și să cânt prin cârciumi? Am ascultat piesa și am decis să mergem cu ea la Mamaia. Eram complet necunoscut și nu am luat niciun premiu pentru că nu figuram în program. Era în 1986 când am urcat pentru prima dată pe scena Festivalului”, declara Cotabiță pentru Adevărul Live, în 2023. Era un necunoscut publicului de la Mamaia, dar odată ce a interpretat piesa ”Chemarea pământului", primul său șlagăr de la Mamaia, Gabriel Cotabiță nu a fost uitat niciodată. "Nu m-a aplaudat nimeni când am intrat. Am interpretat piesa „Chemarea pământului". La final a fost un moment de liniște, apoi sala a aplaudat frenetic. A fost un mare succes. La scurt timp după spectacol, a fost cutremurul din august 1986. Lumea râdea de mine că am cântat de s-a cutremurat pământul", adăuga acesta pentru Adevărul Live. De la aceea ediție a Festivalului de la Mamaia, Gabriel Cotabiță a devenit un adevărat star. Era recunoscut de toată lumea și a reușit să-și scoată și propriul album solo.

„Dacă nu aș fi cântat la Mamaia, tot parcursul meu ar fi fost cu totul altfel și în altă direcție. Nu aș fi reușit să ajung așa de cunoscut. Eu mult timp nu am realizat ce impact am avut pe scena de la Mamaia. Am inteles totul într-o seară, acasă, la Craiova, și cântăm cu trupa Redivivus într-un restaurant. Noi cântăm doar muzică străină. Clienții obișnuiau să ceară piese cu dedicație. Într-o seară, a venit un tip la mine, mi-a intins 100 de lei și mi-a cerut să-i cânt "Noapte albastră". Basistul nostru i-a spus că noi nu cântăm muzică românească. Iar tipul respectiv i-a răspuns că piesa nu mai este doar o piesă românească. Este Gabriel Cotabiță. În fiecare seară, clienții cereau Noapte albastră iar Radioul public o difuza dimineața, la prânz și seara. Atunci am realizat ce a însemnat Mamaia pentru mine", spunea Cotabiță.

Gabriel Cotabiță s-a identificat cu Festivalul de la Mamaia

Din anul 1986 și până în 2001, Gabriel Cotabiță s-a identificat cu Festivalul de la Mamaia. A rămas fidel acelui eveniment muzical emblematic care de fapt i-a deschis drumul în carieră. La Mamaia a fost interpret, compozitor, prezentator și chiar director al festivalului în două rânduri. A fost una dintre cele mai importante vedete ale festivalului, lansând peste 20 de șlagăre și obținând numeroase premii. A luat pentru prima dată, locul 1 și marele premiu al Festivalului de la Mamaia în anul 1990 cu ”Ave Maria” a lui Cornel Fugaru. Mai apoi, în 1992, tot marele premiu cu ”Lasă-mi pe cer o stea”. Performanța s-a repetat la edițiile din 1993, 1995, dar și la cea din 1998. În anul 1991, Gabriel Cotabiță avea cel mai mare Fun Club din România. Primul mare premiu obținut la Mamaia i-a rămas în suflet lui Gabriel Cotabiță. La fel și piesa ”Ave Maria”.

„Eu nu am știut cum au gândit balerinii punerea în scenă. Chiar nu am știut nimic. Dar când am vazut, chiar atunci, ceea ce au făcut m-au trecut fiorii. Dar momentul final când eu ingenunchez pe scenă a fost fără regie. Așa am simțit să fac. Și îmi era greu să închid și ochii, pentru că...plângeam. Mult timp, când interpretam „ Avea Maria", eu, la final îmi dădeam seama că plâng", preciza, anul trecut, la Adevărul Live, Gabriel Cotabiță. Artistul mărturisea, cu același prilej, că muzica trebuie trăită pentru a se putea ajunge la sufletul celui care ascultǎ.„ În meseria asta dacă nu crezi și nu iubești ceea ce faci, nu te urca pe scenă. Când eu eram pe scenă, făceam totul cu sinceritate și mai ales, am crezut în textele pe care le cântăm”, adăuga Gabriel Cotabiță.