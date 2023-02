Fiul lui Florin Călinescu, dezvăluiri despre tatăl său: Niciodată nu am fost forțat într-o direcție

Cunoscut ca și fiul lui Florin Călinescu, Petru este foarte talentat ca și solist, compozitor dar și ca actor. Împreună cu Maximilian Muntean, face parte din trupa New Vegas Show cu care va avea concert la Sala Radio pe 23 februarie.

Petru Călinescu a acordat în exclusivitate un interviu unde a povestit despre relația cu părinții săi, despre noul său spectacol și despre pasiunea lui pentru muzică.

„Pe mine mă cunosc, evident, mai puțini oameni decât îl cunosc pe tatăl meu, care este, de o viață întreagă, în televiziune. Și prin care am avut și eu acces spre lumea showbiz-ului și a artei, încă de mic. Părinții mei au fost actori. De mic, am fost expus în lumea asta, și mi-a plăcut și mie, și am ales să urmez un drum artistic”, a declarat acesta pentru Click!.

