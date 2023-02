Florin Călinescu nu vrea să mai facă emisiuni la TV: „Știi ce povară era pentru mine?” Ce spune despre „Teambuilding”

Florin Călinescu are planuri mari. După ce a făcut istorie în televiziune cu emisiunile sale, speră să dea lovitura și în online. Își dorește să aibă pe internet același conținut pe care îl avea la TV în urmă cu mai mulți ani.

Invitat în podcastul lui George Buhnici, Florin Călinescu a vorbit despre planurile sale, televiziune și filmele românești care sunt acum pe val. Recent, prezentatorul a încheiat colaborarea pe care o avea cu Prima TV, după ce își dăduse demisia de la PRO TV, relatează libertatea.ro.

A plecat și din show-ul „Românii au talent”, unde era jurat, acceptând să aibă propria emisiune la Prima TV, „Florin Călinescu Show”. Proiectul a avut viață scurtă, pentru că la doar câteva luni a fost scos din grila de programe.

Acum, îndrăgitul realizator și prezentator se ocupă de online. Își dorește să creeze conținut pentru Instagram, YouTube și TikTok, fiind de părere că interesul oamenilor pentru televiziune a scăzut foarte mult în ultimii ani. De asemenea, Călinescu se gândește că ar putea să scrie și scenarii pentru filme.

„Fugim ca Spartacus, în masă, din televiziune, ca spectator... Reîntineresc și eu, energii noi, formate noi, nu mai trebuie să mă duc… Știi ce povară era pentru mine? Am fost director la Teatrul Mic 15 ani și am jucat de două ori, nu-mi place să mă duc la ora fixată de alții undeva. Nu-mi place să mă duc să mă îmbrac fixat de alții. Așa, pot să fiu creativ la mine în pijama, la mine în curte, pe casă, în fața casei, în metrou, oriunde. Libertatea mea de acum începe. Îmi pare rău că nu mai am 18 ani. Dacă eu eram acum la 18 ani și era situația tehnologică asta, mâine plecam în America și la ora asta eram cel mai tare creator de conținut de pe globul pământesc. Să nu te miri dacă o să mă vezi pe YouTube sau pe TikTok vorbind în engleză”, a spus Florin Călinescu în podcast-ul lui George Buhnici.

Despre ce va fi noul proiect

Despre noul său proiect, Călinescu a dat asigurări că va fi pe aceeași lungime de undă cu ce a făcut întotdeauna. „Cu siguranță fac ce am făcut întotdeauna, comentarii, social, despre politică și traiul în România. Adică, despre cei care generează mizeria asta românească. La Chestiunea zilei mă luam de președinte, prim miniștrii, deputați…”, a explicat Florin Călinescu despre conținutul pe care îl va încărca pe canalul său de YouTube, potrivit Fanatik.

Ultimele filme românești, jos pălăria!

Despre filmele românești care au apărut în ultima perioadă și care au stârnit controverse, Florin Călinescu a spus că sunt necesare, mai ales pentru că duc oamenii acolo unde trebuie, adică la cinematograf.

„Toate aceste producții sunt necesare, de la Teambuilding la Romina, la Taximetriști, pentru că duc lumea acolo, la cinematograf. Și pentru asta, jos pălăria. Mai sunt importante pentru că și-au pus bănuții lor în joc, nu CNC, nu pile, nu șmecherii, nu jurii aranjate. Respectul meu pentru oamenii care-și pun banii lor, care-și fac filmele pe munca lor, pe timpul lor”, a precizat fostul jurat de la Românii au talent.