Dragostea învinge. Oana Zăvoranu și Alex Ashraf nu mai divorțează: „Ne-am împăcat” VIDEO

Alex Ashraf s-a răzgândit. Se pare că el și Oana Zăvoranu au depășit problemele din cuplu și au decis să mai acorde o șansă iubirii lor. Amintim faptul că Ashraf a fost cel care a înaintat divorțul de vedetă.

„Da, ne-am împăcat. Alex s-a întors acasă acum zece zile, suntem împreună. De o lună tot vorbeam să ne împăcăm…. A insistat și el și mă bucur că mi-am dat seama că își dorește la fel de mult ca și mine această împăcare… Am luat totul de la 0. Amanta e moartă și îngropată, nu mai există”, a dezvăluit Oana Zăvoranu pentru Cancan.

Totodată, și Alex Ashraf a făcut declarații despre împăcarea cu Oana Zăvoranu.

„Da, m-am împăcat cu diva, normal. Dar sunt împăcat cu Oana de mai mult de o lună. Dragostea întotdeauna învinge, ce pot să spun. Am avut o discuție, am vorbit în toată perioada asta amândoi, am ajuns la un numitor comun și ne-am împăcat. Simplu, am renunțat la divorț și sunt acasă lângă soția mea, definitiv și irevocabil. Mi-am retras acțiunea de divorț. Uite cum doi oameni care sunt îndrăgostiți și se iubesc cu adevărat se împacă și trec peste orice popas, orice obstacol”, a declarat soțul Oanei Zăvoranu în cadrul emisiunii Xtra Night Show.