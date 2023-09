Alex Ashraf, după divorțul de Oana Zăvoranu: „O să o combat eu în instanță pentru tot ceea ce spune”

Fostul soț al Oanei Zăvoranu, a făcut, în exclusivitate pentru Xtra Night Show, declarații despre divorț. Alex Ashraf a precizat că nu a cerut nimic de la Oana după cei peste 10 ani petrecuți împreună, potrivit Spynews.ro.

După ce părea că au depășit problemele din cuplu pe care le-au avut în urmă cu câteva luni, separarea dintre Oana Zăvoranu și Alex Ashraf i-a surprins pe mulți.

Fostul soț al vedetei a dat cărțile pe față, mărturisind că el a fost cel care a decis să pună capăt relației și tot el a fost cel care a înaintat și divorțul de Oana Zăvoranu.

Alex Ashraf a explicat că a lăsat totul în urmă și a plecat din casa în care locuia cu vedeta doar cu hainele sale.

A precizat că nu a cerut nimic de la brunetă, dar a subliniat căcă totul se va rezolva în instanță, făcând referire inclusiv la Clinica pe care Oana Zăvoraniu o deține.

„Eu am ieșit din clinică, adică mi-am dat acțiunile gratis, acțiunea gratis că era doar una! Iar pe fosta soție o să o combat eu în instanță pentru tot ceea ce spune, cu dovezi. Eu nu am să vorbesc public urât de ea. Nu doresc să intru în circul ei (...). Nu mi se pare normal să ne spălăm rufele în public și nici să aruncăm cu noroi în 10 ani de relație. Am reușit să duc clinica unde trebuia. Sus. Cât timp am fost eu în clinică, clinica mergea”, a mai precizat fostul soț al Oanei Zăvoranu, potrivit Spy News.