Dragoș Bucur, mărturisiri despre credința sa, după ce Dana Nălbaru s-a pocăit: „Am căzut în capcana asta”

Soții Dragoș Bucur și Dana Nălbaru trăiesc în bună înțelegere, chiar dacă fosta cântăreața a anunțat în urmă cu câteva luni că s-a pocait. Actorul a mărturisit recent că nu îl deranjează acest lucru, deși el a rămas creștin-ortodox.

„Eu sunt conspiraţionist. Inclusiv pe chestia asta cu credinţa, mie mi se pare că este un soi de propagandă foarte bine coordonată. Nu-mi explic cum e posibil să ajungi să fii luat la mişto atunci când spui că tu crezi în Dumnezeu. Dintr-odată vine cineva și spune: „Cum?! E un moșulică cu barbă albă?!”. Adică… cum s-a ajuns la chestia asta? (…) Tu știi că eu am căzut în capcana asta?”, a spus Dragoș Bucur în podcastul „Acasă la Măruță", conform click.ro,

„Religia e una, credința e alta. Am cunoscut oameni care datorită credinței fac niște lucruri care te fac pe tine, om normal, să-ți pară rău că nu le faci și tu. Adică niște modele extraordinare", a adăugat artistul.

Dana Nălbaru, despre faptul că s-a pocăit: „Când te pocăiești, mulți spun că ai luat-o razna”

Fosta membră Hi-Q, Dana Nălbaru a explicat ce însemnă să te încrezi în Dumnezeu și de ce este diferit de „să crezi”.

„Când te încrezi în Dumnezeu, te lași cu totul în brațele Lui. Eu cred că am fost omul cu cele mai multe frici. Fricile mele au dispărut. Când te pocăiești mulți spun că ai luat-o razna și se așteaptă să te vadă cu batic pe cap când ieși pe stradă. Ori nu e așa. Pocăința este, în primul rând, în inima ta... Trăiesc cea mai bună perioadă a vieții mele și îi mulțumesc lui Dumnezeu prin toate lucrurile prin care am trecut!”, a povestit Dana.

La podcast-ului „Fain și Simplu”, Dana Nălbaru a vorbit și despre momentul în care băiețelul ei s-a îmbolnăvit, anul trecut, în ianuarie, și a trecut printr-o operație grea, în care ea și soțul ei, Dragoș Bucur au crezut că o să-l piardă.

„Nu am fost disperată, am avut cu adevărat credință că lucrurile vor fi bine. M-am pus pe genunchi și m-am rugat. Și am știut că el va fi bine, pentru că atunci Domnul a vorbit”, a mai spus ea.