Diandra Moga, fosta ispită de la Insula Iubirii, a suferit o a doua intervenţie estetică. „Mi-am dorit asta încă de la prima operație”

Diandra, cunoscută drept una dintre ispitele de la Insula Iubirii, a apelat recent la o a doua intervenţie estetică de mărire a sânilor. „Nu a fost o necesitate, ci mai mult o dorință”, a spus ea.

Fostă ispită în show-ul de televiziune Insula Iubirii, Diandra Moga, în vârstă de 27 de ani, a făcut primele declaraţii după recenta operaţie estetică pe care a suferit-o. Ea le-a povestit jurnaliştilor de la Click! cum și-a luat inima în dinți și a mers la cabinetul medicului estetician pentru o nouă intervenție estetică, despre care a spus că a decurs foarte bine și nu au existat complicații.

Diandra Moga se află la a doua intervenție de implant mamar. „Nu a fost o necesitate, ci mai mult o dorință”, a spus fosta ispită.

„Nu existau complicații. Pur și simplu îmi doream o schimbare. Dar nu era o necesitate. Intervenția a decurs bine: m-am internat luni dimineața, am ieșit marți pe la ora 12.00. M-am operat luni, operația a durat undeva la 2-3 ore. Domnul doctor Pascal Dameh m-a operat. Am avut emoții. Chiar dacă era a doua intervenție, cumva mă gândeam cum o să iasă rezultatul, pentru că le-am dorit un pic mai mari. De asta am decis să le schimb. Mi i-am dorit un pic mai mari, mi-am dorit o altă formă mai apropiată, dar totuși să nu dea în vulgar, pur și simplu să fie puțini mai voluminoși”, a declarat Diandra.

Primul implant a fost făcut acum ceva timp, dar, din dorința de a schimba dimensiunea și forma sânilor, a luat decizia de a ajunge, din nou, pe mâna medicilor.

„Mi-am dorit asta încă de la prima operație, dar, cum nu am avut sâni deloc la prima operație, mi-a pus maximul pe care mi-l putea pune (485). Și acum, la a doua, am putut să-mi pun mai mare, pentru că deja pielea se obișnuise cu siliconul și puteam să fac schimbarea asta”, a explicat ea.

Vă reamintim că, pe durata show-ului Insula Iubirii, Diandra a atras atenţia asupra sa mai ales prin prisma „poveştii de dragoste” care s-a născut între ea şi Andrei Rotaru, căsătorit la acea vreme, când cei doi au dat frâu liber sentimentelor și nu au mai ţinut cont de camerele de filmat şi nici de suferinţa provocată celor de acasă.