Radu Vâlcan, despre fenomenul „Insula Iubirii”: „Este o nebunie. Una frumoasă”

Imediat după încheierea celui de-al optulea sezon al emisiunii „Insula Iubirii”, Radu Vâlcan, gazda acestui show, despre care spune că s-a transformat într-un adevărat fenomen, le-a împărtăşit jurnaliştilor de la Click! câteva impresii la cald.

Deşi toate sezoanele acestei emisiuni au fost bune, cel de-al optulea, încheiat pe 28 august, s-a bucurat de cea mai mare popularitate, transformându-se într-un adevărat fenomen, lucru care i-a luat oarecum prin surprindere inclusiv pe cei implicaţi direct.

„Sezonul acesta am fost surprinşi de amploarea pe care a luat-o fenomenul, pentru că deja îi putem spune aşa, «Insula Iubirii». Am spus încă de când ne-am întors de la filmări, din Thailanda, că acest sezon va aduce în prim-plan lucruri care nu s-au mai văzut niciodată pe Insulă, aşa că şi noi am decis să facem lucruri pe care nu le mai făcusem până acum”, a povestit Radu Vâlcan, gazda emisiunii.

Întrebat de jurnalişti cât de încărcat îi este programul în timpul filmărilor şi dacă are timp să facă şi altceva în această perioadă, actorul român a declarat că şi în afara orelor de muncă propriu-zisă, cea mai mare parte a timpului o petrece tot alături de echipa de producţie, pentru a rămâne conectat cu tot ceea ce se întâmplă pe Insulă.

În ceea ce îi priveşte pe concurenţi, el spune că, atunci când decid să participe la emisiune, aceştia îşi asumă tot ceea ce decurge de aici, deşi nu întotdeauna este uşor pentru ei. La final, atunci când se trage linie, concluzia este că aceasta este o experienţă unică, o aventură „din care nu poţi să nu te întorci măcar puţin schimbat”.

„Am mai zis-o, îi felicit pentru curaj. Sunt convins că nu este ușor pentru ei. În egală măsură, ei știu de ce, pentru ce vin acolo. Este clar o super aventură, din care nu poţi să nu te întorci măcar puţin schimbat”, a declarat actorul pentru Click!.

Pentru Radu Vâlcan, „Insula Iubirii” este un proiect de suflet, în care s-a implicat 100% şi care i-a adus satisfacţii pe măsură.

„Acest ultim sezon m-a surprins prin natura impactului. Suntem într-o eră digitală fabuloasă, totul se propagă. Este o nebunie. Una frumoasă. Mereu mă surprind, plăcut sau nu. (...)Am fost plăcut surprins să descopăr că mulţi dintre artişti s-au lăsat şi ei cuceriţi de fenomenul Insula Iubirii şi au reacţionat pe reţelele lor sociale, şi aici amintesc de ADDA, Connect-R, Emilian, Ioana State (care şi-a deschis show-ul de stand-up cu melodia «Shine bright like a diamond», iar reacţia publicului a fost exact cea scontată) sau Laura Giurcanu”, spune prezentatorul.

