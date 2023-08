Antrenorul care l-a descoperit pe „Moartea din Carpați”: „Talentul te face luptător, caracterul te va face campion”

Clubul Scorpions Iași, cunoscut la nivel național și internațional datorită luptătorilor faimoși care l-au reprezentat, precum Cătălin Moroșanu, Sebastian Ciobanu sau noua senzație Ștefan Lătescu, are în spate un om care de puține ori apare în prim-plan.

Este vorba despre Mihai Constantin, antrenor la Scorpions Iași, cunoscut pentru talentele pe care le-a descoperit și pentru că a format, de-a lungul anilor, luptători ce au ajuns rapid la inimile iubitorilor de sporturi de contact.

,,Un luptător trebuie să aibă caracter și o mentalitate bună"

Maestrul Mihai Constantin, așa cum este cunoscut în lumea sportului de contact, a vorbit pentru Adevărul despre cum a reușit, de-a lungul anilor, să scoată pe ușile clubului pe care îl reprezintă, talente ce au cucerit nenumărate titluri și au adunat victorii importante, reprezentând România. Caracterul, mentalitatea dar și educația primită acasă sunt, conform antrenorului ieșean, principalele atuuri ale unui luptător.

,,Mă interesează, în primul rând, caracterul unui luptător. Chiar dacă există alții cu calități fizice mai bune, mă interesează educația de acasă, părinții, familia din care provine luptătorul respectiv. Trebuie ca luptătorul să aibă caracter și o mentalitate bună de acasă, din sânul familiei. Cred că este harul meu, să descopăr acel luptător, din o sută, care să poată atinge înalta performanță", a povestit Mihai Constantin.

Cum a fost descoperit Cătălin Moroșanu

Cătălin Moroșanu este, fără îndoială, unul dintre cele mai sonore nume din K1-ul românesc și nu numai. Într-o mare măsură, succesul luptătorului ieșean se datorează și antrenorului Mihai Constantin care l-a descoperit pe ,,Moartea din Carpați", când avea vârsta de 21 de ani.

,,Cătălin se lăsase de rugby și a venit la sala la vârsta de 21 de ani, avea ca scop să slăbească. El are 1.80 m înălțime și pe atunci cântărea peste 80kg. Se lăsase de rugby pentru că nu putea juca pe poziția pe care și-o dorea, antrenorul considera că nu era potrivit fizic pentru acel post, având doar 80 și ceva de kilograme", ne-a spus Mihai Constantin.

Determinarea de care a dat dovadă Cătălin Moroșanu l-a cucerit rapid pe antrenorul ieșean.

,,După primul antrenament am simțit determinarea, când l-am văzut cum lupta, cum încasa loviturile și nu avea frică. După o lună i-am zis că va ajunge mare luptător, iar el nu voia să mă creadă. Nu zic aceste lucruri tuturor, prefer să nu încurajez sportivii dacă nu îi simt de perspectivă. Dacă îl încurajez degeaba, spre înaltă performanță, îi fac mai mult rău", a mai povestit antrenorul ieșean.

Cum a luat naștere fenomenul ,,Moartea din Carpați"

Când spui Cătălin Moroșanu spui ,,Moartea din Carpați". Povestea din spatele acestei porecle este mai puțin cunoscută, dar foarte interesantă, fiind atunci o noutate pentru lumea sportului din România.

,,În acea perioadă, actorul Radu Pietreanu ne ajuta foarte mult. El era în vogă cu Vacanța Mare și mi-a spus că trebuie să facem ceva pentru a ieși în evidență. Astfel, am început să îl băgăm pe Cătălin în cușcă, în subsoluri, să facem tot felul de clipuri pentru a ne lansa, pentru a ajunge la televizor. Pe atunci nu existau Tik Tok și alte mijloace de socializare. Pot spune că Moroșanu este unul dintre cele mai importante produse ale Scorpions Iași. Toată această poveste a fost o nebunie frumoasă", a adăugat Mihai Constantin.

Mihai Constantin șlefuiește în continuare talente

Mihai Constantin continuă să scoată la lumină luptători foarte buni, care reușesc victorii importante și reprezintă România cu mândrie la nivel internațional. Ștefan Lătescu este deja un nume sonor în K1 și a reușit, până la vârsta de 21 de ani, performanțe incredibile.

,,La ora actuală, Ștefan Lătescu are opt titluri de campion național la box, toate obținute cu mine, reprezentând clubul nostru. Totodată, un lucru mare este că are trei victorii, toate prin KO, în K1 în Japonia. Pe 9 septembrie vom face debutul în Glory, la Paris. Ștefan a reprezentat, la toate competițiile, România și Scorpions Iași. Totodată, acesta face Facultatea de Educație Fizică și Sport în Iași, unde este la buget și obține chiar și bursă", a spus cel ce îl pregătește pe Ștefan Lătescu.

Are viitor K1-ul românesc?

Sala de antrenamente de la Clubul Scorpions Iași este plină de tineri care visează să calce pe urmele lui Cătălin Moroșanu sau Sebastian Ciobanu. Cu toate acestea, antrenorul Mihai Constantin susține că acest lucru nu depinde doar de el și de talentul tinerilor luptători.

,,Este foarte greu în această perioadă, în care toți copiii au alte modele, nu neapărat pozitive, să îi ții să facă sport. Când cresc este mai greu, există influențe negative. Am copii buni, foarte mulți, luptători care au toate șansele. Am puterea de a simți și de a vedea în o sută de oameni pe cel care are o șansă. La înalta performanță, fără 0.1% talent nu ai cum să faci diferența. Degeaba muncești foarte mult, trebuie și un gram de talent. Diamantele trebuie șlefuite, trebuie să facem selecția corect, nu doar să ne asumăm meritele. Trebuie să fii prieten cu sportivii, să îi ajuți. Trebuie să fii alături de sportivi, contează să le dai încredere în ei, să creadă în visul lor, să muncească foarte mult. Talentul te face luptător, caracterul te va face campion", a încheiat antrenorul Mihai Constantin.